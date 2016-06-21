Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В центре Петербурга проходят одиночные пикеты против двух законопроектов, которые ужесточают наказание за побои для лиц, являющихся членами семьи, дискриминируя их по сравнению со всеми остальными гражданами.

Обычная советская семья, 1954 г

С пикетами к зданию Конституционного суда на Сенатской площади вышли активисты общественного движения «Родительское всероссийское сопротивление».

Пикеты проходят уже второй день подряд, с 11:00 до 18:00, полиция не препятствует их проведению. Прохожим пикетчики разъясняют суть протеста. Они уже начали сбор подписей под обращением президенту Владимиру Путину с просьбой наложить вето на указанные законопроекты.

«Пока не могу сказать, сколько именно (подписей) собрали, но результат уже есть. Мы планируем и в выходные продолжить и пикеты, и сбор подписей, хотя акция еще не согласована», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из активистов.

По мнению противников законопроектов, они дискриминируют родителей и близких родственников, наносивших, например, «несерьезные побои детям в воспитательных целях».

Представители РВС полагают, что ужесточать ответственность за нанесение побоев именно членами семьи, выделяя их в отдельную группу, неконституционно. Они считают это результатом лоббистской деятельности сторонников ювенальной юстиции.

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Согласно законопроектам, за нетяжкое и однократное избиение внутри семьи предлагается наказывать лишением свободы на срок до двух лет. Остальным гражданам, за исключением злостных хулиганов и экстремистов, за однократные «легкие» побои грозит лишь административная ответственность. Если же родственники помирились, это не становится основанием для прекращения уголовного дела.

В РВС опасаются, что из-за новых норм государству будет проще вмешиваться в дела семьи и, например, отбирать детей у родителей.

Добавим, сейчас за однократные побои по УК назначают штраф до 40 тыс. рублей, либо исправительные работы, либо арест до 3 месяцев.

Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» подготовил Верховный суд РФ. Изначально он предложил перевести в разряд административных правонарушений побои (статья 116), угрозу убийством (статья 119), злостное уклонение от уплаты алиментов (статья 157) и использование подложного документа (статья 327).

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Каждый год по этим статьям осуждают до 140 тыс. человек, абсолютное большинство из них не получают реальные сроки.

Тем не менее, в ходе второго чтения в Госдуме было решено не отменять уголовную ответственность за подделку документов, угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью.