Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Выставка военной техники, найденной на местах боев за Ленинград проходит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках военно-патриотической акции «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда». Об этом 21 июня сообщила пресс-служба губернатора северной столицы.

gov.spb.ru Выставка военной техники на Дворцовой площади

Акция приурочена к 75-летию начала Великой Отечественной войны. Дата 22 июня в российском календаре является Днем памяти и скорби.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко побывал сегодня на Дворцовой площади и осмотрел представленную технику, которую нашли и отреставрировали специалисты Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Среди выставленных образцов — танки КВ, Т-34, Т-60, Т-70 и Т-38, военный тягач Т-60 — трактор «Сталинец», автомобили ЗИС-5, ГАЗ 67, ГАЗ М1, ГАЗ 0330, артиллерийские орудия.

Причем, посетителям открытой для всех выставки на Дворцовой можно будет не только посмотреть на технику времен войны, но и узнать о ее боевом пути и судьбе экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в 3:45 на Дворцовой площади пройдет акция «Минута между миром и войной». В память о каждом дне Великой Отечественной войны на площади будут зажжены 1418 свечей, состоится траурный митинг и будет объявлена минута молчания. Участники акции выпустят в небо белых голубей. Волонтеры раздадут копию экстренного выпуска газеты «Ленинградская правда» от 22 июня 1941 года.

В эту же ночь состоится велопробег по Дороге жизни к памятнику «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера.

22 июня в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится траурная церемония возложения венков и цветов.