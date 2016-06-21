Кому больше всех надо: рейтинг субъектов РФ по размеру кредитов
Москва, 21 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Жители республик Ингушетия, Алтай и Марий Эл берут в кредит самые маленькие суммы. Самые большие кредиты берут жители Москвы, Московской и Магаданской областей. Таковы данные рейтинг регионов РФ по среднему размеру потребительского кредита, составленный на основе данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
Если жители Москвы на покупку потребительских товаров берут кредиты в среднем по 439 тыс. 849 рублей, то в республике Ингушетия довольствуются малым. Средний размер потребительского кредита в апреле 2016 года там составил всего 51 тыс. 299 рублей, в республике Алтай — 60 тыс. 869 рублей, а в республике Марий Эл — 74 тыс. 227 рублей.
Не слишком велики финансовые запросы и у жителей республик Северного Кавказа. В первую пятерку рейтинга регионов РФ с самой низкой средней величиной потребительского кредита вошли также Чеченская республика (76 тыс. 135 рублей) и Карачаево-Черкесская Республика (81 тыс. 189 рублей).
В тройку субъектов РФ с максимальной величиной потребительских кредитов помимо Москвы, вошли также Московская (288 524 рублей) и Магаданская (285 838 рублей) области.
В целом по стране, по данным НБКИ, средний размер выданного кредита на приобретение потребительских товаров, по состоянию на 1 мая 2016 года, составил 155,2 тыс. рублей, увеличившись за год на 25,5%.
Топ-20 регионов России с наименьшим средним размером потребительского кредита
№
Субъект РФ
Средний размер потребительского кредита, руб.
1
Республика Ингушетия
51 299
2
Республика Алтай
60 869
3
Республика Марий Эл
74 227
4
Чеченская республика
76 135
5
Карачаево-Черкесская Республика
81 189
6
Республика Дагестан
82 082
7
Алтайский край
83 303
8
Кабардино-Балкарская Республика
94 743
9
Ленинградская область
94 797
10
Ульяновская область
99 226
11
Кировская область
99 999
12
Чувашская Республика
107 267
13
Кемеровская область
108 203
14
Республика Хакасия
108 403
15
Ивановская область
110 111
16
Курганская область
110 333
17
Республика Татарстан
111 343
18
Псковская область
114 042
19
Липецкая область
114 421
20
Костромская область
115 802
Топ-20 регионов России с наибольшим средним размером потребительского кредита
№
Субъект РФ
Средний размер потребительского кредита, руб.
1
г. Москва
439 849
2
Московская область
288 524
3
Магаданская область
285 838
4
Сахалинская область
271 490
5
Камчатский край
255 440
6
Ямало-Ненецкий автономный округ
235 856
7
Республика Саха (Якутия)
228 506
8
Чукотский автономный округ
214 835
9
Ханты-Мансийский АО — Югра
206 967
10
Хабаровский край
185 900
11
Забайкальский край
184 775
12
Мурманская область
178 783
13
Калужская область
171 062
14
Амурская область
166 556
15
Свердловская область
164 094
16
Приморский край
157 867
17
Пермский край
155 521
18
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
154 323
19
Республика Карелия
152 293
20
Краснодарский край
151 627