Москва, 21 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Жители республик Ингушетия, Алтай и Марий Эл берут в кредит самые маленькие суммы. Самые большие кредиты берут жители Москвы, Московской и Магаданской областей. Таковы данные рейтинг регионов РФ по среднему размеру потребительского кредита, составленный на основе данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Если жители Москвы на покупку потребительских товаров берут кредиты в среднем по 439 тыс. 849 рублей, то в республике Ингушетия довольствуются малым. Средний размер потребительского кредита в апреле 2016 года там составил всего 51 тыс. 299 рублей, в республике Алтай — 60 тыс. 869 рублей, а в республике Марий Эл — 74 тыс. 227 рублей.

Не слишком велики финансовые запросы и у жителей республик Северного Кавказа. В первую пятерку рейтинга регионов РФ с самой низкой средней величиной потребительского кредита вошли также Чеченская республика (76 тыс. 135 рублей) и Карачаево-Черкесская Республика (81 тыс. 189 рублей).

В тройку субъектов РФ с максимальной величиной потребительских кредитов помимо Москвы, вошли также Московская (288 524 рублей) и Магаданская (285 838 рублей) области.

В целом по стране, по данным НБКИ, средний размер выданного кредита на приобретение потребительских товаров, по состоянию на 1 мая 2016 года, составил 155,2 тыс. рублей, увеличившись за год на 25,5%.

Топ-20 регионов России с наименьшим средним размером потребительского кредита

№ Субъект РФ Средний размер потребительского кредита, руб. 1 Республика Ингушетия 51 299 2 Республика Алтай 60 869 3 Республика Марий Эл 74 227 4 Чеченская республика 76 135 5 Карачаево-Черкесская Республика 81 189 6 Республика Дагестан 82 082 7 Алтайский край 83 303 8 Кабардино-Балкарская Республика 94 743 9 Ленинградская область 94 797 10 Ульяновская область 99 226 11 Кировская область 99 999 12 Чувашская Республика 107 267 13 Кемеровская область 108 203 14 Республика Хакасия 108 403 15 Ивановская область 110 111 16 Курганская область 110 333 17 Республика Татарстан 111 343 18 Псковская область 114 042 19 Липецкая область 114 421 20 Костромская область 115 802

Топ-20 регионов России с наибольшим средним размером потребительского кредита

№

Субъект РФ

Средний размер потребительского кредита, руб.

1

г. Москва

439 849

2

Московская область

288 524

3

Магаданская область

285 838

4

Сахалинская область

271 490

5

Камчатский край

255 440

6

Ямало-Ненецкий автономный округ

235 856

7

Республика Саха (Якутия)

228 506

8

Чукотский автономный округ

214 835

9

Ханты-Мансийский АО — Югра

206 967

10

Хабаровский край

185 900

11

Забайкальский край

184 775

12

Мурманская область

178 783

13

Калужская область

171 062

14

Амурская область

166 556

15

Свердловская область

164 094

16

Приморский край

157 867

17

Пермский край

155 521

18

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

154 323

19

Республика Карелия

152 293

20

Краснодарский край

151 627