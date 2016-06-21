Санкт-Петербург, 21 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. По результатам единого госэкзамена по математике профильного уровня 24 петербургских выпускника получили 100 баллов. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в петербургском комитете по образованию.

kremlin.ru ЕГЭ

Экзамен проводился 6 июня, в Санкт-Петербурге его сдавали 19,5 тысяч человек, из них 16 тысяч — выпускники текущего года.

Количество городских «стобалльников» по математике в текущем году оказалось в 8 раз больше, чем в 2015 году.

«Если в целом по России заявления на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня подали почти 492 тысячи человек, базового — около 584 тысяч, то в Санкт-Петербурге соотношение очевидно в пользу профильного уровня: его выбрали на тысячу человек больше, чем базовый (19,5 тысяч и 18,5 тысяч соответственно)», — отметили тенденцию в комитете по образованию.

По мнению чиновников, это стало закономерным следствием того, что за счёт регионального компонента в учебный план 8−9 классов был добавлен дополнительный час математики, а в 10−11 классах учебный план направлен на развитие профильного обучения.

Добавим, что по литературе максимальные 100 баллов набрали 8 петербургских участников ЕГЭ, по географии — 15, по русскому языку — 149 человек. При этом трое выпускников смогли набрать по 100 баллов сразу по двум предметам.