Варшава, 21 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Польше сотрудники полиции обнаружили на двух нелегальных фабриках, организованных преступной группой, на которых работали рабы с Украины. Предприятия ликвидированы, сообщает телеканал TVN24.

fonwall.ru Сигареты

По данным полиции, преступники вербовали граждан Украины, приезжающих в Польшу, и принуждали их труду. Обе фабрики, обнаруженная в городе Коштовец и в городе Зелена-Гура, производили сигареты.

Уточняется, что преступники получили доход около 500 млн злотых (более $128 млн). С момента начала работы фабрики произвели более 5 млн готовых сигарет. На производствах были тяжелые для здоровья условия работы, сообщили в полиции.

В 2016 году в Польше было ликвидировано 13 нелегальных табачных фабрик. Из них две находились в Варшаве, на них было задержано 63 человека, которых принуждали к труду, из них 60 — граждане Украины.