Астана, 21 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Казахстане продолжается поиск виновных в произошедших 5 июня в Актюбинске (Актобе) терактах. Как сообщила местная газета «Диапазон», освобожден от занимаемой должности первый заместитель руководителя Департамента внутренних дел (ДВД) Актюбинской области Рахат Аханов.

aktobe.gov.kz Бердибек Сапарбаев

По данным источника газеты в ДВД, на минувшей неделе все полицейское начальство региона срочно вызвали в Астану.

«После этого с креслом расстался первый заместитель руководителя ДВД Рахат Советович Аханов. Кроме всего прочего он курировал вопросы борьбы с терроризмом. Кто назначен на его место, пока неизвестно. Руководители только вчера вернулись из Астаны», — цитирует издание слова источника.

В сообщении также отмечается, что полковник Рахат Аханов до назначения в декабре 2011 года в Актюбинск занимал руководящие должности в полиции Кустанайской области.

В свою очередь аким (губернатор) Актюбинской области Бердибек Сапарбаев вину за теракты возложил на местных имамов и теологов. По его мнению, работа с молодыми верующими ведется слабо, в результате чего молодежь оказываются в сетях экстремистских групп.

«В свое время не был извлечен урок из событий, которые произошли в 2011 году. Если бы меры были предприняты тогда, то этого (терактов 5 июня — прим. ИА REGNUM ) не повторилось бы», — заявил аким на встрече с имамами области.

Здесь следует пояснить, что подразумевал Сапарбаев под событиями 2011 года. Речь идет о взрыве, произошедшем в Актюбинске 17 мая 2011 года. Тогда житель города Рахимжан Макатов проник в здание актюбинского департамента Комитета национальной безопасности и совершил самоподрыв. Смертник погиб на месте, еще три человека получили ранения. Как впоследствии заявила Генеральная прокуратура Казахстана, Макатов был членом радикальной экстремистской группы и пытался избежать уголовной ответственности. Пособники Макатова — 12 человек — отправились за решетку, но срок по статье «Терроризм» из них получил только один.

Спустя полтора месяца, в ночь на 1 июля 2011 года, произошел теракт в селе Шубарши Актюбинской области. Группа неизвестных расстреляла в упор двух полицейских патрульно-постовой службы Темирского районного отделения внутренних дел.

Еще через десять дней во время штурма сарая, где скрывались преступники, все девять подозреваемых были убиты. Через несколько дней были задержаны четверо их пособников. При задержании преступников погиб один спецназовец, трое получили серьезные ранения.

Впрочем, Бердибек Сапарбаев виновными в терактах считает не только религиозных деятелей, но и полицейских. По его словам, сотрудниками правоохранительных органов не ведется учет и анализ деятельности религиозных общин. В связи с этим глава региона поручил создать специальную рабочую группу, которая должна в течение месяца проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать конкретные выводы о том, какие упущения допущены и какие меры необходимо предпринять для предотвращения подобных трагедий.

«Если мы допустим повторения недавних событий, то будем в ответе перед народом. Для эффективной работы в этом направлении мы должны объединить свои усилия», — заявил Сапарбаев.

По словам руководителя специальной рабочей группы Аскара Шериязданова, будут проведены социологические исследования, тест-опросники среди приверженцев религиозных течений и мониторинг мечетей и деятельности имамов. По итогам всех этих мероприятий будут определены конкретные направления, по которым необходимо будет усилить работу.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел Казахстана, участники нападений в Актюбинске (Актобе) получали инструкции с территории Сирии. Однако, кто именно выдавал инструкции, в ведомстве не уточнили.

20 июня министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов назвал имя главного виновника актюбинской трагедии: «По экстремизму и инструкциям из-за рубежа. Да, мы установили и правоохранительные органы информировали общественность, что так называемый лидер так называемой группировки ДАИШ (экстремистская организация, запрещенная на территории ряда стран, в том числе в России — прим. ИА REGNUM ) по фамилии Аднани разослал через интернет массовый призыв к своим последователям по всему миру с призывом провести активные насильственные действия накануне и в период священного месяца Рамазан», — сообщил Идрисов на отчетной встрече с населением.

Отметим, что речь идет об одном из руководителей ИГИЛ (экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации — прим. ИА REGNUM ) Абу Мохаммеде аль-Аднани. О нем известно немногое. Абу Мохаммед аль-Аднани, родившийся в Таха Собхи Фалаха в Сирии, является официальным представителем и одним из главарей террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации — прим. ИА REGNUM). Аль-Аднани является основным источником распространения официальных сообщений террористической организации, в том числе декларации о создании Исламского Халифата. Аль-Аднани также был одним из первых иностранных боевиков, выступивших против коалиционных сил в Ираке.

18 августа 2014 г. особым распоряжением за номером 13 224 Госдепартамент США объявил Аль-Аднани особо опасным международным террористом.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня группа неизвестных совершила нападение на оружейные магазины и воинскую часть в казахстанском городе Актюбинске (Актобе). Первое сообщение о нападении на оружейный магазин «Паллада» поступило в ДВД Актюбинской области в 14:45 по местному времени. Через 60 минут стало известно о еще двух нападениях: на воинскую часть и еще один оружейный магазин. Жертвами терактов стали восемь человек.