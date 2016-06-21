Москва, 21 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на ужесточение условий деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов), передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Закон касается именно просроченной задолженности, а не долгов вообще, и будет распространяться только на должников-физлиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Коллекторов внесут в реестр

Законом введен новый термин — профессиональный взыскатель, то есть коллектор. Установлены требования к уставному капиталу коллекторского агентства — не меньше 10 млн рублей. Коллекторское агентство будет обязано заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику.

Создается единый реестр коллекторских агентств, предусматривается, что правительством будет определен специальный уполномоченный орган, который будет следить за коллекторской деятельностью и выполнять надзорные функции. Закон устанавливает требования к сотрудникам коллекторских агентств: ими не смогут стать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также против личности и государства.

Закон прописывает требования и к руководству организаций по взысканию долгов. Руководителем, членом коллегиальных органов управления не может являться специалист, уличенный ранее в нарушениях законодательства. Как и остальные сотрудники агентства, он не может иметь судимость, а также быть отстраненным по решению суда от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в течение 3 лет, предшествующих назначению. Кроме того, в профессиональной деятельности руководителя не должно быть фактов неисполнения судебных решений о взыскании задолженности на срок более 30 рабочих дней.

Общение с должниками

Закон ограничивает общение коллектора с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. Не допускается применение физической силы коллекторами, а также угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение.

Передача персональных данных должника взыскателю, который приобрел права требования по кредиту, согласно закону, возможна только при наличии согласия самого гражданина. При этом должник в любой момент имеет право отказаться от общения с коллектором или определить своего представителя.

Документ жестко регламентирует порядок общения коллекторов не только с должником, но и «третьими лицами» — к таковым по закону относятся родственники, члены семьи должника, иные проживающие с ним лица, а также соседи. При этом коллекторы должны будут получить письменное согласие на взаимодействие с ними как у должника, так и у каждого из третьих лиц, в том числе — согласие на обработку персональных данных. Должник и его родственники будут иметь право отозвать свое согласие в любой момент.

Закон запрещает коллекторам взаимодействовать с недееспособными лицами, а также с гражданами, находящимися на лечении в больницах, инвалидами первой группы и несовершеннолетними.

Коллектору запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо скрывать информацию об отправителе электронного сообщения.

Взыскание просроченной задолженности будет недопустимо в случае признания гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации его долгов.

Как прекратить общение с коллектором

Закон определяет сроки, по истечении которых должник праве прекратить взаимоотношения с взыскателем. Предусматривается, что заемщик может прекратить такие взаимоотношения через 4 месяца после возникновения просроченной задолженности. Причем переуступка долга другому лицу на данный срок не повлияет, то есть отсчет будет по-прежнему идти с первоначального момента возникновения задолженности.

В случае, если кредитор обращается в суд, с момента вступления в силу решения суда отсчитывается 2 месяца, в течение которых возможно продление взаимоотношений между профессиональным взыскателем или кредитором, с одной стороны, и заемщиком — с другой. Если должник через 2 месяца откажется от взаимоотношений с кредитором и взыскателем, то долг будет истребовать служба судебных приставов.

Аппетиты МФО ограничили

Право взыскивать просроченную задолженность будут иметь только банки и профессиональные взыскатели — коллекторы, включенные в реестр. МФО (микрофинансовые организации) не будут иметь право заниматься взысканием долгов. При этом право на покупку долгов у МФО сохраняется. Закон содержит также и другие поправки, касающиеся деятельности МФО — так, закон снижает максимальный размер процентов, которые МФО вправе начислить заемщику по договорам микрофинансирования, — с четырехкратного до трехкратного размера суммы займа. После возникновения просрочки возврата суммы займа или процентов по таким договорам МФО вправе продолжать начислять заемщику проценты только на непогашенную часть суммы основного долга и только до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.

На что закон не будет распространяться

Документ не будет распространяться на взыскание просроченной задолженности физлиц по ЖКУ. Речь идет о задолженности по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжении, вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и по электроэнергии. Исключения составляют случаи передачи полномочий по взысканию задолженности кредитным организациям или коллекторам.

Также не предусматривается распространение норм закона на кредитора-физлицо, который самостоятельно занимается возвратом задолженности другого физлица в размере, не превышающем 50 тыс рублей. Исключение составляют случаи возникновения этой задолженности в результате перехода к нему прав кредитора (цессии). Вне сферы регулирования закона останется просроченная задолженность ИП.

Закон не коснется урегулирования просроченной задолженности жителей Крыма и Севастополя перед банками Украины, которая возникла до воссоединения Крыма с РФ — для этого принят специальный закон.

Когда закон начнет работать

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки. Основные нормы, касающиеся взаимодействия кредиторов, коллекторов и с должников, вступят в силу с 1 января 2017 года. Этот переходный период необходим для определения правительством РФ органа, ответственного за ведение госреестра коллекторов и надзор за ними. Нормы, касающиеся регулирования деятельности микрофинансовых организаций, вступят в силу 1 января 2017 года. Положения документа применяются и к правоотношениям, возникшим до вступления закона в силу, если это не касается МФО. Нормы, касающиеся уплаты госпошлины за вступление в реестр коллекторов, вступают в силу через 30 дней после опубликования закона. Нормы, касающиеся уплаты госпошлины за вступление в реестр коллекторов, вступают в силу через 30 дней после опубликования закона.

Штрафы и санкции

Госдума также приняла в третьем чтении поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы за нарушение норм законопроекта. Для юрлиц максимальные штрафы составят 2 млн рублей, для должностных лиц предусмотрен максимальный штраф 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, для физлиц максимальный штраф составит 500 тыс рублей. Нормы о штрафах вступают в силу 1 января 2017 года.