Москва, 21 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Закон о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса (УК) Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Вводится новое основание для освобождения от уголовной ответственности в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — в случае, если правонарушителем возмещен ущерб или иным способом заглажен причиненный вред.

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Вопрос о прекращении уголовного преследования будет решаться в таком же порядке, который установлен для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением иной меры уголовно-правового характера — судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК, а если штраф статьей не предусмотрен — не может быть более 250 тыс. рублей. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности.

Также статья 159 УК («Мошенничество») дополняется новыми частями: частью 5, предусматривающей ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба (не менее 10 тыс. рублей), а также частями 6 и 7, предусматривающими повышенную ответственность за то же деяние, совершенное в крупном (то есть более 3 млн рублей) и особо крупном (более 12 млн рублей) размерах.

Предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. При этом уголовная ответственность сохраняется, если преступление совершено в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство), а равно из хулиганских побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

К декриминализации статьи «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль» парламентарии подошли особо тщательно, отметил депутат Александр Ремезков («Единая Россия»). «Для совершивших это деяние впервые возможно административное наказание. Но не для всех. Тот, кто хоть один раз поднял руку на близких людей — родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов или попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство — ни в коем случае не сможет избежать уголовной ответственности, — отмечает он. — Равно как и тот, кто нанес побои посторонним из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

«Думаю, при том уровне бытового и домашнего насилия, который сегодня есть в России, в той сложной социально-политической обстановке, в которой находится наша страна, это правильное решение», — полагает парламентарий.

Меняется формулировка ст. 157 УК, которая сейчас предусматривает уголовную ответственность за злостное (то есть после сделанного судебным приставом-исполнителем предупреждения) уклонение от уплаты по решению суда алиментов на содержание детей либо нетрудоспособных родителей. Предлагается уголовную ответственность за неуплату алиментов применять только к тем лицам, которые совершили это деяние неоднократно, то есть ранее были подвергнуты за него административному наказанию.

КоАП дополняется новыми статьями «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и «Побои». По этим составам нарушений устанавливается двухгодичный срок давности привлечения к административной ответственности.

Кроме того, увеличивается сумма хищения чужого имущества, после которой наступает уголовная ответственность — с 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей.