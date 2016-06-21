Москва, 21 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Госдума выступила с заявлением, осуждающим возможное устранение легкоатлетов от участия в XXXI Олимпийских играх 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Применение допинга спортсменами любой страны заслуживает осуждения.

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Отстранение российских спортсменов в том числе и завоевавших мировую славу своими выдающимися спортивными достижениями от участия в Олимпиаде 2016 года в отместку за поведение их недобросовестных коллег «является прямым нарушением прав человека», сказала депутат Госдумы Ирина Роднина («Единая Россия»). «Огромные усилия, затраченные на четырехлетнюю подготовку к участию в этом празднике спорта, оказываются бессмысленными, лишают спортсменов мотивации к работе по повышению своих результатов, наносят им непоправимую моральную травму», отмечают парламентарии.

По сути дела, некоторыми спортивными бюрократами явочным порядком вводится принцип презумпции виновности по отношению к спортсменам конкретной страны, говорится в документе. «Вряд ли этот принцип, использовавшийся разве что во времена инквизиции и тоталитарных режимов, можно считать применимым в наше время. Такой подход способен только внести рознь и недоверие как между спортсменами различным стран, так и между их гражданами, разрушить замечательные достижения олимпийского движения», отмечается в тексте.

Госдума надеется, что «в конце концов разум возобладает над эмоциями и будет принято объективное решение, адекватное сложившейся ситуации, а не ставящее под сомнение идеалы и цели олимпийского движения и всего спорта высших достижений».