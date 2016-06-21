Ташкент, 21 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Свое участие в предстоящем саммите ШОС официально подтвердили главы России, Казахстана, Китая, Киргизии и Таджикистана, сообщает МИД Узбекистана.

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«Государства-наблюдатели будут представлять президенты Афганистана Ашраф Гани, Беларуссии Александр Лукашенко, Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, Пакистана Мамнун Хусейн, премьер-министр Индии Нарендра Моди, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, а также в качестве гостя председательствующего государства — президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов», — говорится в сообщении.

На встрече также будут присутствовать заместитель генерального секретаря ООН Джефри Фелтман, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь и исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй.

Основной документ встречи глав государств — Ташкентская декларация пятнадцатилетия ШОС, в которой содержатся оценка деятельности организации за последние полтора десятка лет, согласованные подходы государств-членов к перспективам развития ШОС, а также позиция в отношении текущей международной и региональной ситуации.

Национальные лидеры также утвердят План действий на 2016−2020 годы по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года и ряд других документов, направленных на развитие ШОС и укрепление сотрудничества между странами-участницами, уточняет внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В преддверии саммита в Ташкенте встретятся руководители профильных министерств и ведомств государств-членов ШОС. 21−22 июня пройдет очередное Совещание министров культуры государств-членов ШОС, в рамках которого планируется обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере культуры и искусства.

22−23 июня состоятся заседания правления Делового совета и Совета межбанковского объединения ШОС, в ходе которых планируется обменяться мнениями об активизации участия деловых и финансовых кругов государств-членов и государств-наблюдателей в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

В целях окончательного согласования документов саммита с 20 по 22 июня пройдет заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.