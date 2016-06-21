Москва, 21 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Для повышения уровня игры в футбол на уровне национальной сборной тренером сборной может быть поставлена политическая фигура. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поражение сборной РФ от сборной Уэльса в матче 20 июня на Евро-2016.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Почему валлийцы выиграли? Потому что националисты. Маленькая страна внутри Великобритании, англичане всегда угнетали, язык в загоне. Этот маленький народ хотел победы. А это ходит великий народ и катают мяч, ударить не могут. Этот Дзюба 100 раз бьет выше ворот. Голова не соображает у Дзюбы? Ты хоть раз можешь ударить на уровне ворот? Нет, все время бьет как можно выше. Никакой собранности, мяч теряют, валлийцы тут прямо у ворот уже», — сказал он.

При этом Жириновский похвалил тренера сборной Леонида Слуцкого за намерение уйти в отставку. «Слуцкий молодец. Иностранцы, эти хамы, долго не уходили. А тут первое поражение — и правильно, не его дело. Не его уровень — может быть, талантливый для ЦСКА, а для сборной нужен другой. Может быть, не спортивный тренер, а политическая фигура. А это что — меняем тренера? А надо менять игроков», — рассуждает депутат.

По его мнению, надо провести турниры по всей стране и отобрать 20-летних парней из провинции. «Вот с Донбасса взять русских — и они выиграют любой чемпионат. Обозленные нужны, с национальной подоплекой. А вот интернационал и рынок — они все уничтожают», — сказал Жириновский.

20 июня сборная РФ по футболу потерпела поражение от сборной Уэльса со счетом 0:3 и покинула Евро-2016.