Вашингтон, 21 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Мультипликационный фильм компании Disney «В поисках Дори», вышедший в прокат 16 июня 2016 года, стал рекордным по кассовым сборам в первый же уик-энд в США и в Канаде. Кассовый сбор в этих странах за минувшие выходные составил $136,2 млн, сообщает ComScore.

Цитата из м/ф «В поисках Дори». реж Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Дори в стакане

Общая величина кассовых сборов мультика равна $186 млн: причём $17 млн приходится на Китай, $33 — в ЕС, сообщает «Киноафиша России».

Напомним, что «В поисках Дори» — это сиквел мультфильма «В поисках Немо». Лента вышла в прокат через 13 лет после триумфа оригинала про рыбку-колуна Немо.

Действие картины происходят через год после окончания истории с Немо. Главная героиня картины — знакомая по предыдущему фильму подруга Немо — синяя рыбка-хирург Дори.