Лидс, Великобритания, 21 июня, 2016, 09:43 — ИА Регнум. К 2030 году на Африканском континенте возможен голод, вызванный падением урожаев кукурузы из-за глобального потепления, пишет издание Nature Climate Change.

Владимиров Иван Алексеевич. Голод

По мнению британских климатологов, на урожайность кукурузы, одной из основных злаковых культур Африки, негативно влияет рост температуры. При росте среднегодовых температур сокращается период роста кукурузы, таким образом уменьшается объем накопленной злаком биомассы.

Энди Чаллинор и его коллеги из университета Лидса создали климатическую модель, которая учитывает влияние засухи, недостатка воды, избытка тепла и других факторов на жизненный цикл продовольственной культуры.

Расчеты показали, что уже к 2018 году урожайность кукурузы в ряде регионов Африки резко упадет, а к 2030 году в большинстве стран «черного континента» не будут нормально расти современные сорта злака. Это может вызвать дефицит продовольствия в Африке и оказать влияние на ситуацию с продовольствием во всем мире.

По словам ученых, уже сейчас необходимо выводить новые сорта кукурузы, приспособленные для жизни в условиях изменившегося климата.