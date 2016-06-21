Сан-Франциско, США, 21 июня, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Американские ученые в своем исследовании предложили создать лекарство, которое усилит иммунную систему пациентов с ВИЧ, на основе ретиноевой кислоты, пишет журнал Nature Medicine.

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С помощью лекарства ученые из Сан-Франциско предлагают стимулировать врожденный иммунитет и ликвидировать латентные вирусы, которые сохраняются в инфицированных клетках пациента после антиретровирусной терапии.

Резервуары с латентными вирусами сохраняются из-за того, что подавленная иммунная система не может с ними бороться. Вирус может реактивироваться, тогда зараженная клетка вновь начнет производить инфекцию. Помимо стимуляции врожденного иммунитета, препараты на основе ретиноевой кислоты могут пробудить латентные вирусы, тогда иммунная система «видит» их и начинает уничтожать.

Глава Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский пояснил, что и такое лечение, несмотря на его возможную эффективность, вряд ли позволит полностью вылечить пациента: вирус сохраняется еще и в геноме человека. Для борьбы с этим ученые разрабатывают еще один метод — генную терапию, сообщают «Вести».