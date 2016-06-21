Токио, 21 июня, 2016, 08:38 — ИА Регнум. В префектуре Кумамото (Япония) из-за оползней и наводнений погибли два человека и трое пропали без вести, передаёт телеканал NHK.

meteoweb.eu Наводнение в Японии

Стихийное бедствие вызвано обильными осадками: в настоящее время в ряде районов они достигают 100 мм в час. Метеорологи объявили неутешительный прогноз: ливни продолжатся на юго-западе страны до 22 июня.

В связи с происходящим японские власти намерены провести эвакуацию 38 тысяч человек из юго-западной части страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в в префектуре Кумамото прошла серия мощных землетрясений. За 10 дней произошло более 880 ощутимых сейсмособытий: погибли 48 человек и ранено 270.