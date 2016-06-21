Пекин, 21 июня, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Власти КНР запретили китайским чиновникам всех уровней распивать спиртные напитки во время официальных банкетов. Запрет, введенный властями, стал результатом внутреннего расследования Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, инспекторы которой посчитали, что употребление алкоголя чиновниками вредит службе государству.

gazetairkutsk.ru Запрет на продажу алкоголя

Согласно опубликованным инструкциям, все банкеты с участием чиновников различного уровня будут проходить без распития алкогольных напитков. Исключение будет сделано для встреч с иностранными делегациями и для банкетов, организованных для привлечения инвестиций, пишет «Сина синьвэнь».

В тексте указано, что несоблюдение введенного ограничения будет считаться серьезным нарушением трудовой дисциплины. Нарушители будут строго наказаны. Решение китайских властей было принято гражданами КНР неоднозначно.

«Многие чиновники могут делать выводы о человеке, наблюдая за ним во время распития алкогольных напитков, кроме того совместное распитие алкоголя считается эффективным инструментом для укрепления доверия между людьми», — сообщил журналистам главный инженер алкогольного завода Golden Seed Winery в провинции Аньхой.

Многие граждане приветствуют решение властей. По их мнению, запрет на алкоголь позволит пресечь коррупцию и «вернет чиновников из ресторанов в собственные кабинеты».