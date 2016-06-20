Банги, 20 июня, 2016, 21:59 — ИА Регнум. В столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) вспыхнуло вооруженное противостояние. По словам свидетелей, по всему Банги были слышны выстрелы, передает Reuters.

hdptcar Вооруженный мужчина. ЦАР

19 июня члены бывшей повстанческой группы «Селека» взяли в заложники шесть полицейских, рассказал Reuters министр территориального управления и общественной безопасности Жан Серж Бокасса.

«Мы требуем освобождения офицеров, которые были взяты в заложники … Правительство сделает все возможное, чтобы освободить их», — говорит Бокасса.

С мартовской инаугурации президента Фостен-Аршанжа Туадеры в ЦАР сохраняется риск нарушения стабильности. Глава государства, победив на выборах, рассчитывал подвести черту под межобщинными и межрелигиозными распрями, вспыхнувшими в 2012 году. 24 марта 2013 г. после продолжительного наступления преимущественно мусульманская «Селека» смогла взять столицу Банги.