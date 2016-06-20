Минск, 20 июня, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Миссия МВФ под руководством Питера Долмана будет работать Белоруссии с 21 июня, однако не будет обсуждать новую страновую программу с постсоветской республикой. Об этом 20 июня в Минске заявил глава миссии МВФ.

ИА REGNUM Денег нет

Долман ответил на вопрос о возможности обсуждения кредитной программы для постсоветской республики в ходе публичной лекции в Минске. По его словам, сообщает агентство «Интерфакс-Запад», МВФ не подтверждает готовность обсуждать вопросы кредитования по новой программе в ходе работы миссии фонда, котроая будет работать в Белоруссии 21−30 июня.

«Основная цель миссии — проведение консультаций по статье IV и оценка мер экономической политики, предпринимаемых официальными органами. Именно эти вопросы мы и будем обсуждать в ближайшие две недели», — заявил Долман.

Таким образом, вопрос о получении руководством Белоруссии $3 млрд под 2,28% годовых на 10 лет в рамках трёхлетней программы сотрудничества остаётся нерешённым. Предыдущая миссия, наделенная полномочиями обсуждать условия заключения новой программы, работала в Минске 9−20 ноября 2015 года. Среди ранее озвученных рекомендаций фонда — приватизация, взвешенная кредитно-денежная политика, кредитование предприятий на равных условиях, либерализация цен, отмена перекрестного субсидирования и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году МВФ не принял решения о выделении финансовой помощи официальному Минску, хотя Александр Лукашенко надеялся на кредиты фонда и во время кризиса 2011 года, и в межкризисный период. Просьбы о кредитах иногда чередовались с обвинениями фонда в политизации своей деятельности, однако МВФ был непреклонен, желая сначала видеть реализацию своих рекомендаций и, лишь затем, допуская возможность выделения финансовой помощи в форме кредитов, поддерживающих выполнение своих рекомендаций. В итоге у руководства Белоруссии остались «связанные» кредиты Китая и помощь России (в том числе $2 млрд по линии ЕФСР).