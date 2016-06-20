Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 21:18 — ИА Регнум. На пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы в Петербурге автомобиль Skoda совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2105, после чего «Жигули» вынесло на тротуар, где в находились люди. Об этом сегодня, 20 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

s.om1.ru ДТП

Авария произошла около 18:10 у дома 193 по Лиговскому проспекту. В результате ДТП пострадало четверо пешеходов: одна женщина получила средний вред здоровью, две — легкий, одна отказалась от госпитализации.

«Зацепили девушку — лежит в сознании, в телефоне ковыряется», — сообщили очевидцы в соцсетях.

«Подбросило её очень хорошо. У меня сердце в пятки ушло. Хорошо, что жива. Я на этом переходе всегда стою дальше, потому что часто вылетают», — отметила одна из свидетельниц случившегося.