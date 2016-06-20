Лима, 20 июня, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Находящийся в заключении экс-президент Перу Альберто Фухимори — отец проигравшей президентские выборы с минимальным отрывом Кейкой Фухимори — тяжело переживает поражение дочери. Экс-диктатор впал в депрессию, у него обострились боли, связанные с онкологическим заболеванием, сообщает канал T.

moyby.com экс-президент Перу Альберто Фухимори

Напомним, что правый политик Педро Пабло Кучински в тяжелой предвыборной схватке буквально вырвал президентский пост у своей соперницы, тоже правого политика, Кейко Фухимори. Разрыв между кандидатами минимален и составляет 0,24 процента голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, над Кейко Фухимори висит тень ее отца, который отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. Альберто Фухимори был президентом Перу в течение десяти лет: с 28 июля 1990 года по 17 ноября 2000 года. Это первый японец, который смог стать главой государства, не считая императоров Японии. В среде левых политиков Альберто Фухимори заслужил прозвище «кровавый хорек».

В период правления Альберто Фухимори имели место массовые нарушения прав человека, кровавые преступления, совершенные «эскадронами смерти». Достоянием гласности стали и более чудовищные вещи — факт стерилизации более двухсот тысяч граждан Перу в период правления Альберто Фухимори. По этому поводу в 2002 году был обнародован специальный доклад, предполагавший признание действий Фухимори геноцидом по отношению к собственному народу. Отметим, что Кейко Фухимори отрицательно относится к судебному преследованию своего отца и ни разу не выступила с критической оценкой его деятельности в период президентства.