Никосия, 20 июня, 2016, 21:13 — ИА Регнум. На средиземноморском острове Кипр бушует лесной пожар, передает FAZ со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Пламя

Пламя угрожает нескольким деревням в регионе Солеа Эврику. Как сообщает кипрское радио, огонь частично удалось взять под контроль. Но опасность все еще высока. Пять пожарных получили ранения.

На греческом острове Родос пожарная служба смогла обуздать огненную стихию. По информации Reporter, разрушено около 2500 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий.

В последние дни в Греции резко повысились температуры, достигнув +40 градусов по Цельсию.