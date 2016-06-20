Москва, 20 июня, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Официально в партии данную информацию не комментируют и предлагают дождаться съезда, который состоится 26−27 июня

Советский плакат «Выбирайте достойных!». 1957

Как пояснил источник ТАСС, «Единая Россия» старается сохранить профессионализм и работоспособность Государственной думы, она действует в интересах сохранения представительства в Думе эффективных депутатов, учитывая переход к выборам по смешанной системе». «Если такое решение (об отказе от выдвижения по ряду округов) будет в партии принято, то она может потесниться в ряде округов там, где есть профессиональные кандидаты от других парламентских партий», — добавил собеседник ТАСС.

В частности, по его данным, справороссам могут «уступить» округа в Свердловской области, где намерен выдвигаться глава избирательного штаба партии Александр Бурков, в Республике Саха-Якутия, где будет баллотироваться депутат Госдумы Федот Тумусов, в Ярославской (округ Анатолия Грешневикова), Ростовской (округ Михаила Емельянова), Нижегородской (где пойдет на выборы глава регионального отделения «Справедливой России» Александр Бочкарев), Кировской (округ депутата Госдумы Сергея Доронина), Пензенской (округ нынешнего главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина) областях, в округах Москвы и Санкт-Петербурга, где планируют выдвигаться на выборы парламентарии Галина Хованская и Елена Драпеко соответственно, а также в Республике Чувашия, где в округе пойдет на выборы председатель думского комитета по экономполитике Анатолий Аксаков.

Что касается ЛДПР, то тут речь может идти об округах в Московской области, где за депутатский мандат будет бороться либерал-демократ Сергей Жигарев, Хабаровском крае (округ главы думского комитета по охране здоровья Сергея Фургала), Амурской (округ экс-кандидата на пост главы этого региона Ивана Абрамова), Томской (округ депутата Госдумы Алексея Диденко), Смоленской (округ председателя комитета нижней палаты по делам общественных организаций Ярослава Нилова), Челябинской (округ депутата нынешнего созыва Сергея Вайнштейна) областях и Забайкальском крае — в округе, где в выборах планирует принять участие координатор регионального отделения либерал-демократов Василина Кулиева.

Официально в партии данную информацию не комментируют и предлагают дождаться съезда, который состоится 26−27 июня.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов, в тот же день он был опубликован. С этого момента в России официально началась избирательная кампания.