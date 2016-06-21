Бишкек, 21 июня, 2016, 03:22 — ИА Регнум. Аналитики, специализирующиеся на ситуации в Средней Азии, рассказали корреспонденту ИА REGNUM о своем видении конфликта между чиновниками Киргизии и канадскими инвесторами, разрабатывающими золоторудное месторождение «Кумтор».

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Аналитик из Бишкека считает, что у киргизской стороны есть все шансы выиграть международный суд. В то же время эксперты из России, Казахстана и Великобритании уверены в обратном.

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт-экономист (Россия):

Власти Киргизии пошли по пути конфликтного противостояния с канадскими инвесторами. Конфликт нужно было решать в любом случае. Дальнейшее его затягивание грозило неприятными последствиями для всех сторон. Решения могло быть два: либо сохранять статус-кво и продолжать работу, либо каким-то образом передавать разработку третьей стороне.

Хозяйственная составляющая происходящего процесса для меня не очевидна, так как запасы золота на руднике «Кумтор» истощаются, а мировые цены на драгметалл остаются на достаточно низком уровне.

Текущие экономические проблемы и прекращение работы стратегического предприятия, если это случится, затруднят поиск средств на пополнение бюджета Киргизии и выполнение социальных обязательств с тем, чтобы обеспечить приемлемые условия жизни для киргизстанцев.

Жумакадыр Акенеев, доктор экономических наук (Киргизия):

В вопросе «Кумтора» надо ставить точку. Экономические вопросы давно перешли в политическую плоскость, и ситуация зашла так далеко, что конфликт вокруг рудника может стать детонатором и привести к повторению событий 2010 года (в апреле 2010 года в Киргизии произошел вооруженный госпереворот, в результате которого был свергнут и президент Курманбек Бакиев — прим. ИА REGNUM).

Жители Иссык-Кульской области сами выйдут на митинги, когда поймут, что канадская компания работала в Киргизии на невыгодных для республики условиях. Если инвесторы уйдут, то киргизская сторона сможет самостоятельно разрабатывать рудник.

Канадцы знают об этом и судиться не будут. У инвесторов есть шансы проиграть, потому что они работали по нечестному договору.

Эдуард Полетаев, руководитель ОФ «Мир Евразии», политолог (Казахстан):

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подводит итоги своего правления. У меня складывается двойственное впечатление от его работы. С одной стороны, опыт показывает, что для нового главы государства важно не будоражить историю деятельности его предшественников. А с другой, важно понимать необходимость «платы по счетам». То есть бывшие президенты не понесли наказания за деяния, в которых их обвиняют, и ведут безбедное существование (президент Киргизии Аскар Акаев после «тюльпановой революции» 2005 года обосновался в Москве, президент Курманбек Бакиев после «революции роз» 2010 года поселился в Минске и получил белорусское гражданство — прим. ИА REGNUM).

Видимо, Атамбаев снова решил поднять вопрос по многострадальному «Кумтору». Несмотря на заявления определенной группы лиц о том, что Киргизия сможет самостоятельно разрабатывать рудник, может оказаться, что «овчинка не стоит выделки».

Цены на золото не растут, а платить по искам инвесторов и самостоятельно поддерживать производство может оказаться невыгодно. Другими словами, радужных перспектив при конфликте в острой стадии для Киргизии нет.

Если политики так переживают за экономику страны, то пусть оставят инвесторов в покое и обратят внимание на более глобальные проблемы, вроде развития малого и среднего бизнеса.

Виктор Абрамкин, владелец компании Cromwell Risk Consulting Ltd, доктор права университета Глазго (Великобритания):

Ну что тут скажешь? Пиар-кампания против «Кумтора» явно шла впереди расследования и столь же явно забывала о презумпции невиновности. То есть о том простом положении, что до решения суда виновных нет.

В деле же «Кумтора», насколько мне известно, не только суда не было, но и расследование еще не завершено. Ну, и, конечно, вопрос, кто виноват? Власти. Иного ответа нет. Власти, которые не сдержали — по меньшей мере — эту самую пиар-кампанию. Точнее будет сказать, кампанию шельмования иностранного инвестора.

Очень трудно увидеть разумную логику в поступках властей Киргизии, так что они вполне могут создать правовой прецедент и перейти к пересмотру соглашений. Но тогда «Centerra Gold» имеет полное право оспорить эти действия в международных судах. Получается, что арбитража не избежать в любом случае.

Оспаривать действующие контракты на основании того, что они вдруг показались невыгодными? Едва ли такое объяснение примет хоть какой-нибудь суд за пределами Киргизии. Других оснований не может быть: для признания сделки, например, кабальной, срок давности уже давно прошел, и сложилась принятая практика действий и расчетов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Государственная инспекция по экологической и технической безопасности Киргизии подала четыре исковых заявления, потребовав взыскать с компании «Кумтор Оперейтинг Компани» 7 млрд сомов (около 6,76 млрд рублей), обосновав это тем, что канадский инвестор незаконно размещает отвальные породы на ледниках, скрывает настоящие объемы отходов в ложе хвостохранилища и использованных водных ресурсов, а также причиняет вред земельным ресурсам. Бишкекский межрайонный суд удовлетворил все четыре иска. В свою очередь руководство «Кумтора» заявило о том, что намерено опротестовать названные иски в вышестоящей инстанции, а также о том, что ими был подан встречный иск в арбитражный суд Гааги.