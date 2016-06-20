Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум. По итогам консультаций президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге было принято совместное заявление, сообщает пресс-служа Кремля. Уточняется, что трёхсторонняя встреча была посвящена нагорнокарабахскому урегулированию и прошла без участия журналистов.

kremlin.ru Встреча в Константиновском дворце

В заявлении говорится:

Президенты Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации встретились 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге по приглашению Президента Российской Федерации и рассмотрели вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

Президенты Азербайджанской Республики и Республики Армения подтвердили достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене 16 мая с. г. договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта. Они выразили удовлетворение сохраняющимся в последнее время режимом перемирия на линии соприкосновения.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по сущностным аспектам урегулирования. Главы государств констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорнокарабахском урегулировании.

Президенты отметили важное значение своих регулярных контактов по нагорно-карабахской проблематике и договорились продолжить их в таком формате в дополнение к работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые были приглашены на завершающую часть встречи в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня президент России отдельно встретился с главами Армении и Азербайджана.

На встрече с президентом Армении Серж Саргсян заявил, что позиция Армении по Карабаху известна всем: «мы хотим, чтобы вопрос был решён исключительно мирным путём. Но, к сожалению, по желанию одной стороны такие конфликты никак не решаются. И мы были бы, конечно, рады, если сегодня смогли бы продвинуться вперёд по имплементации договорённостей, которых мы достигли в Вене, то есть создав механизмы расследования нарушений режима перемирия. Это создаст рабочий настрой для ведения переговоров».

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что конфликт затянулся, «как заявляла Россия и другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, статус-кво неприемлем». «Мы это заявление полностью поддерживаем. Но для того, чтобы был изменен статус-кво, нужно начало деоккупации территории Азербайджана, которая более 20 лет находится под оккупацией. У нас есть надежда на то, что нам удастся придать конструктивную динамику переговорному процессу, который последние два года практически не вёлся», — сказал президент Азербайджана.