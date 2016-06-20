Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Генеральный директор ОАО «ФосАгро»Андрей Гурьевв рамках Петербургского международного экономического форума принял участие вработе панельной сессии «АПКгрейд. Перезагрузка в агропромышленном комплексе». В рамках дискуссии представители бизнеса, деловых кругов, госорганов и общественности России и зарубежных стран обсудили актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса России.

phosagro.ru Балаковский филиал АО «Апатит»

Генеральный директор ОАО «ФосАгро», являясь одновременно Президентом Российской ассоциации производителей минеральных удобрений (РАПУ), представлял одну из важнейших для развития сельского хозяйства отраслей российской экономики.

Санкции и закрытие рынков для поставок продовольствия из стран, попавших под российские контрсанкции, создали благоприятные условия для российских сельхозпроизводителей. Эффект санкций дополнительно был усилен девальвацией рубля на фоне существенного снижения котировок нефти, которая сделала менее доступной иностранную сельскохозяйственную продукцию для многих категорий населения.

Сельское хозяйство стало одной из немногих отраслей, которой удалось сохранить положительную динамику производства на фоне спада ВВП в 2015 г. Урожай основных сельскохозяйственных культур в 2014−15 гг. превысил 100 млн т. Сельхозпроизводителям удалось уже в 2014 г. нарастить рентабельность продаж до двузначных величин, превзойдя более чем в два раза средние показатели по экономике. При этом произошло сокращение доли убыточных сельскохозяйственных организаций примерно в 1,5 раза.

Правительством и Президентом РФ поставлены задачи по дальнейшему развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности страны, а также по повышению экспортного потенциала, в первую очередь, в сфере производства зерновых.

Важнейший фактор в решении этой задачи — более масштабное и грамотное использование минеральных удобрений.

Для увеличения потребления удобрений в России их производители разработали, внедрили и применяют различные механизмы сдерживания роста цен, включая дополнительные скидки отечественным аграриям, в период подготовки к весенней посевной. Благодаря этому, а также реализуемой государственной политике по поддержке сельского хозяйства, российские производители минеральных удобрений нарастили объемы поставок на внутренний рынок в 2015 г. на 20% по сравнению с 2013 г.

Прошлый год, как и позапрошлый, стал рекордным по поставкам продукции «ФосАгро» на внутренний рынок. По словам Андрея Гурьева, «за последние 5 лет компания практически вдвое увеличила поставки на внутренний рынок. Их ежегодный объем превысил 1,6 млн. тонн, и в планах в ближайшие годы выйти на 2 млн. тонн. В первом квартале 2016 года «ФосАгро» почти вдвое, по сравнению с первым кварталом 2015 года, увеличила отгрузки удобрений на российский рынок, подтвердив статус крупнейшего поставщика удобрений отечественным аграриям».

«Сегодня мы видим существенный прогресс в развитии отечественной сельскохозяйственной индустрии, подкрепленный фундаментальными факторами, такими как хороший уровень цен на ключевые продовольственные продукты и девальвация рубля — подчеркнул Андрей Гурьев. Это определяет уровень себестоимости сельхозпродукции и хорошую норму прибыли отечественных аграрных хозяйств. «ФосАгро» поставляет удобрения более, чем в 100 стран мира и я могу с уверенностью вам сказать, что сегодня сельхозпроизводители России — одни из самых прибыльных в мире. Те аграрные холдинги, что стремятся работать эффективно, получили возможность инвестировать в рост, в урожай — внедряя современные аграрные технологии, приобретая удобрения и инсектофунгициды. Мы видим мощный платежеспособный спрос на удобрения со стороны сельхозпроизводителей.

«Колоссальная поддержка со стороны государства, а субсидии только в этом году составят 237 млрд. рублей, политика импортозамещения — это дает огромную уверенность бизнесу, позволяет решать вопросы развития, — отметил генеральный директор ОАО «ФосАгро», ‑ и отрасль по производству удобрений — важнейший стратегический партнер российского аграрного сектора. Мы заинтересованы в развитии российской сельхозиндустрии и видим ее огромный потенциал. Мы инвестируем в развитие собственной товаропроводящей сети — создаем собственные складские и фасовочные комплексы, базы сельхозхимии в ключевых аграрных регионах России. Стараемся сделать и наши удобрения и все сервисы, которые мы предоставляем на своих складских центрах более доступными для конечного потребителя.

В России «ФосАгро» создана крупнейшая сбытовая сеть «ФосАгро-Регион» с представительствами и филиалами в 13 основных сельскохозяйственных регионах России, а также 21 складским комплексом, включая фасовочные, на которых можно единовременно разместить более 450 тысяч тонн удобрений.

Компания в последнее время существенно расширила свою продуктовую линейку и теперь предлагает аграриям минеральные удобрения 33 марок вместо 14 еще пять лет назад, в том числе с содержанием микроэлементов.

Сегодня каждая третья тонна удобрений для внутреннего рынка была поставлена либо предприятиями «ФосАгро» напрямую, либо через ее сбытовую структуру «ФосАгро-Регион».

«В прошлом и позапрошлом году, — отметил Андрей Гурьев, — емкость российского рынка удобрений была 5 — 5,2 млн. тонн. В этом году, я уверен, что мы (отрасль) поставим 6 млн. тонн всех видов удобрений. В ближайшие годы, если тенденция роста спроса сохранится, то мы поставим и 7 млн. тонн. Отрасль готова удовлетворить любой растущий спрос со стороны российских аграриев. Производители удобрений будут неотъемлемой составной частью роста, прогресса новой индустрии сельского хозяйства. Сельскохозяйственная индустрия фундаментально меняется. Она должна стать мощной, динамичной и конкурентоспособной. Ее основу составят крупные устойчивые компании, способные поддерживать минимальную себестоимость производства и формировать прибыль, способные инвестировать в урожай. И на удобрения этот новый бизнес теперь смотрит по новому — не как на затраты, а как на инвестиции в урожай. То есть так, как это делают в развитых с точки зрения аграрных технологий странах».

Как особо отметил Андрей Гурьев, «увеличение потребления удобрений внутри страны — одна из моих задач на посту Президента Российской ассоциации производителей удобрений. Уверен, что минерально-химическая индустрия способна стать технологическим лидером отечественной экономики и гарантом продовольственной безопасности России и всего мира».