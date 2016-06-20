В Ростове-на-Дону проходит серия пикетов против криминализации семьи
Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 18:31 — ИА Регнум.
В Ростове-на-Дону у зданий полпредства президента России в Южном федеральном округе и городской администрации проходит серия одиночных пикетов. Противники принятия Госдумой РФ закона, который, по мнению протестующих, станет причиной распада семей, проводят акцию протеста в течение двух дней, сообщил корреспонденту ИА REGNUM20 июня председатель совета Ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Игорь Бигаев.
По его словам, на акцию протеста местные власти внимание обратили. Во всяком случае, явно приняли к сведению волну негодования, которая поднялась в связи с опасностью, которую несут в себе подобные законопроекты.
«Если закон будет принят, то члены семьи не смогут закрыть дело по примирению сторон, что означает автоматически распад семьи», — отметил собеседник. Игорь Бигаев назвал законопроект ювенальной атакой, направленной на уничтожение института семьи.
По мнению активистов, в случае одобрения антисемейных законопроектов, «будет создана беспрецедентная по своей несправедливости система, при которой семья будет считаться общественно-опасным местом для проживания не только детей, но и самих взрослых: близкие родственники по закону приравняются к хулиганам и экстремистам». Добавим, что одиночные акции протеста проходят и в других городах Ростовской области. В частности, к этой проблеме не остались равнодушными жители Новочеркасска.
Напомним, что 21 июня Госдума обсудит в третьем окончательном чтении законопроект, направленный на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса. Так, предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. При этом уголовная ответственность сохранится, если рукоприкладство совершено в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство). Ранее поддержать предложение Верховного Суда «о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений» попросил глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года.