Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 18:31 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону у зданий полпредства президента России в Южном федеральном округе и городской администрации проходит серия одиночных пикетов. Противники принятия Госдумой РФ закона, который, по мнению протестующих, станет причиной распада семей, проводят акцию протеста в течение двух дней, сообщил корреспонденту ИА REGNUM20 июня председатель совета Ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Игорь Бигаев.

r-v-s.su Одиночный пикет в Новочеркасске

По его словам, на акцию протеста местные власти внимание обратили. Во всяком случае, явно приняли к сведению волну негодования, которая поднялась в связи с опасностью, которую несут в себе подобные законопроекты.

«Если закон будет принят, то члены семьи не смогут закрыть дело по примирению сторон, что означает автоматически распад семьи», — отметил собеседник. Игорь Бигаев назвал законопроект ювенальной атакой, направленной на уничтожение института семьи.

По мнению активистов, в случае одобрения антисемейных законопроектов, «будет создана беспрецедентная по своей несправедливости система, при которой семья будет считаться общественно-опасным местом для проживания не только детей, но и самих взрослых: близкие родственники по закону приравняются к хулиганам и экстремистам». Добавим, что одиночные акции протеста проходят и в других городах Ростовской области. В частности, к этой проблеме не остались равнодушными жители Новочеркасска.

Напомним, что 21 июня Госдума обсудит в третьем окончательном чтении законопроект, направленный на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса. Так, предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. При этом уголовная ответственность сохранится, если рукоприкладство совершено в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство). Ранее поддержать предложение Верховного Суда «о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений» попросил глава российского государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года.