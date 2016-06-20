Москва, 20 июня, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Департамент социальной защиты населения города Москвы до сих пор не выступил с официальным заявлением по поводу закупки путевок в карельский лагерь «Парк-отель Сямозеро», где 18 июля во время сплава по озеру погибли 13 школьников из столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свечи

С момента первой информации о жертвах трагедии и до текущего момента в департаменте не отвечали на звонки журналистов с просьбой прояснить ситуацию. Более того, 20 июня с сайта департамента исчезла единственная информация о трагедии, а именно списки погибших детей, которые появились там вечером 19 июня.

Основной озвученной версией произошедшего пока остается вина сотрудников детского лагеря отдыха. Тем не менее ранее в СК РФ отмечали, что проверок требует и организация тендера на закупку путевок для детей из льготных категорий семей Москвы.

Вечером 20 июня стало известно о проведении обысков в департаменте. Как пояснил журналистам представитель СК РФ Владимир Маркин, в рамках открытого ранее уголовного дела, следователи изучат документацию, относящуюся к проведению закупки. Аналогичные обыски проходят и в управлении Роспотребнадзора по республике Карелия.

Относительно тихо и в столичном правительстве. Единственная информация о трагедии со стороны властей Москвы поступала со страницы главы мэра Сергея Собянина. Однако ее было крайне мало. Так, градоначальник сообщил об организации в столице проверок мест отдыха детей и объявил траур по погибшим 20 июня. Информация о трауре в столице позднее также появилась на официальном портале мэрии.

Иные сведения поступали лишь от представителей федерального и регионального управлений МЧС, властей Карелии, Следственного комитета и общественных организаций.

Отметим, что ИА REGNUM обратилось в мэрию Москвы с официальным запросом, в котором просит прояснить степень ответственности департамента и последствия для его руководства, а также указать размер средств, выделенных ведомству на закупку путевок для отдыха детей летом 2016 года.

Напомним, жертвами трагедии на Сямозере стали 13 школьников из Москвы. Сотрудники МЧС ведут поиски четырнадцатого ребенка. Всего в плавание отправились 47 детей и четверо сопровождающих.