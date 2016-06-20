Каракас, 20 июня, 2016, 17:50 — ИА Регнум.



kremlin.ru Николас Мадуро

Представители КНР возобновили переговоры по выплате госдолга Венесуэлы, составившего 65 млрд долл к 2016 году, сообщает Financial Times. При этом издание отмечает, что неофициальные переговоры идут с представителями оппозиционных сил Венесуэлы.

«Китай пытается заручится гарантиями представителей оппозиционных сил, что в случае потери власти нынешним президентом Николасом Мадурой, новая власть продолжит сотрудничество с Китаем по вопросам выплаты кредитов и поставок нефти в Китай. «Факт в том, что мы не должны переоценивать то, что у Венесуэлы действительно есть деньги», — отметил Го Цзе, эксперт по Латинской Америке в Пекинском университете, — «я думаю, будет некое рациональное решение для двух сторон по пролонгации выплат или реструктуризации долга», комментирует издание «Южный Китай».

Отметим, что 70 процентов населения Венесуэлы поддерживает отставку Мадуро, итог референдума предрешен. В последние дни Николас Мадуро предпринимает активные попытки наладить диалог с США, Как сообщил ИА REGNUM компетентный источник, близкий к руководству Министерства обороны Венесуэлы, у Мадуро есть два варианта «торга» с американцами. Первый вариант — добиться поддержки отмены референдума в обмен на отказ от социалистического курса и «коррекцию внешней политики» в сторону сближения с США. Второй вариант — переговоры о личных гарантиях в случае прихода к власти оппозиции в результате процедуры импичмента

