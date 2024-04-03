Москва, 20 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В ближайшие 2 года на строительство дорог на территории Новой Москвы будет дополнительно выделено 11 млрд рублей, заявил на пресс-конференции глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Данные средства направят строительство дороги от города Московский до станции метро «Саларьево», дороги вокруг Троицка, а также двух дорог на территории Рязановского поселения, которые соединят поселение с Курским направлением железной дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сергеем Семеновичем Собяниным принято решение дополнительно на строительство дорог выделить средства на ближайшие два года в размере 11 миллиардов рублей», — заявил Жидкин.

Он напомнил, что уже утверждены территориальные схемы Новомосковского и Троицкого округов. Генеральный план территорий разработан и прошел общественные слушания, и ряд замечаний участников слушаний нашли свое отражение в новой редакции Генплана, который, по словам чиновника, будет утвержден правительством города в начале 2017 года.

На текущий момент утверждены 6 проектов планировки территории (ППТ). 10 ППТ прошли градостроительно-земельную комиссию (ГЗК), еще 28 ППТ будут рассматривать на ГЗК осенью 2016 года.

«Публичные слушания по генплану прошли достаточно активно, все вопросы и замечания москвичей нашли отражение в новой редакции документа, который сейчас находится на согласовании департаментов правительства Москвы», — подчеркнул глава департамента развития новых территорий.

По словам Жидкина, к 2035 году в Новой Москве будет построено 100 млн кв. м недвижимости, 125 объектов здравоохранения, 105 спортивных объектов, 290 детских садов и 170 школ. На новых территориях разобьют 86 парковых зон. Городские власти построят 700 км новых магистралей, 45 км линии метро и 175 км трамвайных путей.

«Только до 2018 года будет построено около 140 км новых дорог», — уточнил чиновник.

Также было заявлено об увеличении рабочих мест в регионе. По словам Жидкина, до присоединения к Москве на новых территориях было 84, 5 тысячи рабочих мест, а за последние 4 года смогли трудоустроить уже 100 тысяч человек. Всего планируется создать 1 млн рабочих мест, что при планируемых к 2035 году 1,5 млн жителей даже несколько избыточно. Тем не менее столичные власти рассчитывают привлечь на работу в Новую Москву жителей области.

«В создание рабочих мест будет инвестировано 7 трлн рублей», — заключил Жидкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный ВЦИОМ 11 ноября 2015 года показал, что, по мнению жителей столицы, присоединенные территории дают ряд преимуществ. В ТиНАО благоприятная экологическая обстановка, есть перспективы улучшения жилищных условий и хорошая обстановка для проживания с детьми. С точки зрения жителей обеих частей города, новые территории, в первую очередь, подходят молодежи и семьям с детьми.