Москва, 20 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации отчитался о завершении расследования дела об убийстве оппозиционного политика, сопредседателя партии «Парнас» Бориса Немцова. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 июня, официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Ilya Schurov Борис Немцов

Он рассказал журналистам, что расследования по пяти фигурантам дела об убийстве Немцова завершено. Материалы дела направлены для утверждения обвинительного заключения.

После того, как обвинительное заключение будет утверждено, дело должны передать в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, фигурантами «дела Немцова» являются Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Тамрелан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они обвиняются в наемном убийстве в составе организованной группы, а также в незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. Им всем грозят пожизненные сроки.

В ходе расследования было установлено, что исполнители совершили убийство из корыстных побуждений, так как им было обещано за это 15 млн рублей. Также следствие пришло к выводу, что участники группировки начали подготовку к преступлению в сентябре 2014 года. Это исключает версию об убийстве Немцова из-за поддержки им карикатур на исламского пророка Мухаммеда, которые французский еженедельник Charlie Hebdo напечатал в январе 2015 года.

Также Маркин сообщил, что продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, который с ноября 2015 года находится в международном розыске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.