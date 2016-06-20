Москва, 20 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Арктике возможно формировать диверсифицированный туристический продукт, который в будущем станет источником высокого дохода. По оценкам Ростуризма, арктические регионы могут принимать до 80 тысяч туристов ежегодно. Об этом заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, сообщили в ведомстве

skeeze Белый медведь в Арктике

«Историко-культурная и природно-климатическая специфика этой зоны позволит предоставлять различные туристические продукты в разных сочетаниях. Арктический туризм должен стать крупной отраслью хозяйства российского Севера «, — отметил Сафонов.

В арктических регионах есть возможности для развития экологического, этнографического, экскурсионного, сельского, круизного видов туризма.

Напомним, пилотный проект туров на Землю Франца Иосифа в 2014 году выбрали 790 туристов, в 2015 году этот показатель составил 1500 человек из 45 стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры намерены развивать туризм в Арктике. В частности, в октябре 2015 года после посещения Ненецкого округа ведущими туроператорами России был разработан новый турпродукт — «Чумовые выходные в Арктике». Программа его рассчитана на 3 дня и 2 ночи.