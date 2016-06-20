Москва, 20 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Официальный Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе затянувшимся. Об этом 20 июня в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

mod.gov.az Азербайджанская армия в готовности

«Конфликт затянулся, как заявляла Россия и другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, статус-кво неприемлем, мы это заявление полностью поддерживаем», — сказал Алиев.

По его словам, для того, «чтобы был изменен статус-кво, нужно начать деоккупацию территории Азербайджана, которая более 20 лет находится под оккупацией».

Алиев рассказал, что в ходе встречи с главой РФ намерен детально обсудить проблематику ситуации в Нагорном Карабахе: «У нас есть надежда на то, что удастся придать конструктивную динамику переговорному процессу, который последние два года практически не велся».

При этом азербайджанский лидер поблагодарил Путина за проведение трёхсторонней встречи, а также за конструктивную роль РФ, которую она играет в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Также Алиев подчеркнул, что существует надежда на придание конструктивной динамики переговорам по Карабаху.

Напомним, ранее российские власти неоднократно встречались со своими коллегами из Армении и Азербайджана в рамках урегулирования обострившегося весной 2016 года конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим также, что 20 июня Владимир Путин встретится по отдельности с президентами Армении и Азербайджана, после чего лидеры трёх стран проведут трёхстороннюю встречу.