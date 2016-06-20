Ревда, Свердловская область, 20 июня, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Свердловской области 13-летняя девочка получила тяжёлую травму, качаясь на старых качелях. Происшествие случилось в Ревде на улице Ковельской во дворе жилого дома. Девочка вместе с подругой качалась на качелях, когда неожиданно конструкция начала падать. Одна из школьниц успела отпрыгнуть, а второй девочке качели упали на ногу. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом ноги со смещением.

publicdomainpictures.net Старые качели

По словам матери девочки, несчастный случай произошёл 16 июня. В тот день ей позвонила дочь и, рыдая, сообщила о происшествии. Женщина прибежала на площадку и увидела дочь в песочнице. По словам женщины крови не было, но из голеностопа торчала сломанная кость. Она немедленно вызвала скорую, после чего девочку доставили в отделение травматологии, где ей предстоит операция по установке в кость штыря. После чего школьнице предстоит провести два месяца на костылях, сообщает местное издание «Ревда-инфо».

Женщина намерена обратится с жалобой в прокуратуру. Она сообщила, что не сделала фотографии на месте события, но есть свидетель, молодой человек, который первым пытался оказать помощь девочке. Представитель управляющей компании, обслуживающей дом и придомовую территорию сообщил, что УК не является собственником старых качелей, а территория — ничья. Следовательно, за неё, и расположенные на территории объекты отвечает муниципальная структура.

Отметим, что по данным местного издания ранее комиссия управления муниципальным хозяйством администрации Ревды и представители прокуратуры проводили рейды по детским площадкам города.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по факту публикации в СМИ будет организована проверка. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что плановые проверки проводятся в первую очередь по заявлениям граждан. Так накануне проверок детских площадок прокуратура обращается к жителям с просьбой сигнализировать о возможных случаях нарушений и использования устаревших игровых конструкций. «Объективно проверить каждый двор нереально, просто из-за нехватки сотрудников», — сообщила руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Марина Канатова.