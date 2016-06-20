Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Ливневые дожди на темпах работ земледельцев Ростовской области, безусловно, сказались. Мало того, что культурам угрожают болезни, так еще выходов в поля в мае, что называется, по пальцам можно пересчитать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня со ссылкой на данные Ростовстата, в регионе яровые культуры, в том числе пересеянные озимые, были внесены на площади 1766 тыс. гектаров, что на 5,7% ниже уровня 2015 года.

geralt Поле. Дождь

Также сократился и яровой клин зерновых культур — на 8,8%, и составил 855 тыс. гектаров, в том числе кукурузы — на 7,4% — 205,5 тыс. гектаров. В территориально органе госстатистики отмечают, что подсолнечник посеян на площади 468,4 тыс. гектара, овощи занимают 31,1 тыс. гектара. Здесь стоит обратить внимание на то, что площади, отведенные под посадку картофеля, сократились на 2,3% к уровню 2015 года, «второй хлеб» посажен на площади в 32 тыс. гектаров.

Между тем, гибель озимых отмечена статистами как «незначительная» — 22,2 тыс. гектара или 23,9% к прошлогоднему уровню.

Напомним, что в Ростовской области сев озимых был завершен уже в первых числах декабря 2015 года. Заложили будущий урожай на площади свыше 2,3 млн гектара. Основная часть озимых — 98% — это зерновые культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непогода скорректировала не только график полевых работ, но и внесла дополнительные неудобства. Из-за переувлажнения почвы распространились болезни, вредители и сорняки. Хлеборобы бросили дополнительные силы на то, чтобы обработать пашни защитными веществами.