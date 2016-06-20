Москва, 20 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. На «стене Цоя» в центре Москвы, которую поклонники российской рок-группы «Кино» и её лидера Виктора Цоя разрисовали портретами своего кумира, появилась крупная надпись «Цой мёртв», передают «Вести».

Superchilum «Стена Цоя» в Москве

По данным издания, неизвестные при помощи этой фразы заявили свою позицию: они считают, что такой объект не должен находиться в центре российской столицы. По их мнению, «стена Цоя» — это «язва на теле города».

В качестве одной из причин такого неприятия объекта называется контингент, который приходит к стене: здесь собираются только маргиналы и «отбросы общества», и от них страдает город, потому что эти люди пьют, мусорят и ведут себя вызывающе.

Уточняется, что надпись «Цой мёртв» появилась на стене ночью. Её закрасили уже утром.