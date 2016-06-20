Москва, 20 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР исключили депутатов Госдумы Ирину Чиркову, Дмитрия Носова и Романа Худякова из партии «за предательство». Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Tomas Castelazo Метла. Веник

«Решением фракции от 20 июня 2016 депутаты Носов, Чиркова и Худяков исключены из состава фракции ЛДПР в ГД за предательство», — написал Лебедев в Twitter.

Таким образом, депутаты лишаются мандатов.