Курск, 20 июня, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Курске вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности заместителя начальника управления ГУ МЧС России по Курской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, 37-летний мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в значительном размере).

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Мужчина временно исполнял обязанности заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курской области. Используя свое служебное положение, он помог предпринимателю получить противопожарное заключение за взятку в 50 тысяч рублей. Без проверки бизнесмену выдали заключение о том, что предприятие соответствует требованиям пожарной безопасности. В итоге руководитель предприятие незаконно получил лицензию на осуществление деятельности.

Также подсудимый, используя свое служебное положение, за 50 тысяч рублей помог другому предприятию получить лицензию на осуществление деятельности по монтажу и техническому обслуживанию зданий. При этом на предприятии отсутствовали специально обученные сотрудники и специальное оборудование.

Суд признал курянина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 2 млн 100 тысяч рублей. Также его лишили права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.