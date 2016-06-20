Москва, 20 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Трагическая гибель московских школьников на Сямозере вряд ли сильно отразится на политической судьбе глав Карелии, Москвы и Подмосковья, хотя повод для «серьезных разборок» явно проглядывается, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Тем не менее, сейчас крайне важно, какие именно решения примет Александр Худилайнен в связи с произошедшим.

kremlin.ru Александр Худилайнен

«О ситуации на Сямозере местная прокуратора и Роспотребнадзор знали еще год назад. Сейчас, когда все информагентства сообщили о трагической гибели детей, выясняется, что жалобы на происходящее в лагере, на работу компании KareliaOpen были и в прошлом году. Причем жалобы не просто единичные, а массовые: о ненадлежащем уходе за детьми, об условиях, к которых дети жили, о плохом питании, о рискованных развлечениях. Поскольку жалобы поступали в Роспотребнадзор и в прокуратуру, не факт, что эти жалобы должны были попасть к главе Карелии. Но если чиновники Роспотребнадзора и прокуратуры, а также департамента социальной защиты Москвы и области (если туда родители обращались в прошлом году, что достаточно сложно сейчас выяснить), проигнорировали жалобы — соответствующих чиновников надо наказать», — заявил Калачев.

Он отметил, что дети в лагерях могут пострадать от большого числа факторов, сейчас же наиболее важно, как именно отреагирует глава республики на произошедшее. «Самое простое — закрыть лагерь. Но вопрос не в том только, чтобы закрыть его: были ли какие-либо основания полагать, что дела в этом лагере обстояли неблагополучно еще ранее, кто в этом разбирался и какие были результаты?» — считает политолог.

В деле разбирательств с чиновниками, главам регионов стоит «дойти до самых верхов» соответствующих структурных подразделений, заявил Калачев. «Хотя я не очень верю в то, что сейчас найдут родителей, написавших письма с жалобами. Еще меньше я верю в то, что головы виновных действительно полетят. Нужно было бы отмотать эту историю хотя бы на год-два назад и разобраться с этим лагерем, с программами. Кстати, детский лагерь рекламировался по телевизору в «Остаться в живых» и экстрим там присутствовал по полной программе и экстрим не тот, который запланирован и застрахован», — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Сямозере ищут четырнадцатого пропавшего ребенка, который отправился в плавание по озеру в составе группы из 47 детей и 4 сопровождающих. В результате шторма, лодки с детьми перевернулись, и школьники оказались в воде. 13 детей погибли. В данный момент в Москве ведется их опознание. Все пострадавшие школьники приехали в лагерь Парк-отель «Сямозеро» из столицы. Путевки для детей приобрел департамент соцзащиты населения Москвы.