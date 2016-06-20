Новосибирск, 20 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Около мэрии Новосибирска сегодня, 20 июня, прошел одиночный пикет против законопроекта, который может привести к тому, что в тюрьме окажется половина граждан России. Еще недавно гуляющая среди мамочек шутка о том, что «соседи считают меня плохой матерью, когда мой ребенок кричит на весь многоквартирный дом, потому что я не дала ему выпить моющего средства и засунуть кота в стиральную машину» может привести не к осуждению соседей, а к нескольким годам тюрьмы.

Александр Коваленин В Новосибирске прошел пикет против криминализации семьи

Председатель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Александр Коваленин, который сегодня к мэрии Новосибирска, считает, что этот законопроект представляет собой резкое противоречие между тем, что просил президент и тем, что на самом деле сделали. «Он просил смягчения наказания в отношении к некоторым деяниям. А получилось наоборот, что родителей выделили в отдельную категорию, и не облегчили им участь, а за ошибки обычные предложили наказывать тюремным сроком до двух лет. Парадокс в том, что получается чужого человека бить можно, даже чужого ребенка, за это будет наказание в административном порядке, но это не будет считаться преступлением, а родного ребенка можно сразу отнять и родителя на два года посадить за то, что он пытался воспитывать так, как он умеет», — заявил ИА REGNUM Александр Коваленин. Он отметил, что половина жителей России «шлепает своих детей; вторая половина считают, что это не лучший метод, но это не страшно и только два процента заявляют, что это не допустимо, что это преступление».

«Получается, что эти два процента продиктовали свои условия. Нам понятно, кто за этим стоит и чего они добиваются. Эта идеология, что нужно найти повод забрать ребенка у родителей, сейчас очень активно продвигается. У нас в Новосибирской области в мае прошлого года принят регламент раннего выявления неблагополучия семьи, в котором было заложено, что теперь не только физическое наказание, но и эмоциональное и психологическое насилие считается жестоким обращением. А жестокое обращение — повод для того, чтобы забрать детей, повод для наказания родителей», — отмечает Коваленин.

Активист считает, что простой воспитательный процесс в семье может восприниматься как эмоциональное насилие. И нахмуренные брови родителей вскоре могут восприниматься не как один из методов воспитательного процесса, а как преступление. «Все зависит от педагогической ситуации. Одно дело, когда родитель может позволить себе находиться с ребенком дома, не работая. Понятно, что он каждую черточку характера ребенка будет знать и исправлять какие-то недостатки без наказания. Но обычный наш замотанный родитель пришел с работы, ему нужно успеть приготовить, убрать, постирать, а он обнаружил, например, что ребенок ведет себя антиобщественно — матерится, у кого-то что-то украл и так далее, он должен принять быстрые воспитательные меры. Если он ответственный, то должен что-то предпринять. Получается, что будут наказывать за ответственность. Просто целенаправленно разрушается процесс воспитания, причем того воспитания, которое у нас по традиции было — плохое ли, хорошее ли, но нашим русским народом созданое. Это такой тренд, он в мире еще не победил, а в Европу полностью захватил. Главное здесь — интерес рынка детей, которому нужны способы вмешаться в семьи и добыть оттуда ребенка», — считает председатель отделения «Родительского всероссийского сопротивления».

Жительница Новосибирска Дарья Михеева, мать трехлетнего сына, также считает не целесообразным принятие данного законопроекта. «И дело даже не в том, что теперь я не смогу дать подзатыльник своему сыну, а просто потому, что сейчас растут «современные дети», они много видят по телевизору, могут прочитать в интернете и манипулировать родителями в дальнейшем. Угрожать тем, что расскажут о подзатыльнике в правоохранительные органы, а там уже и суд. Подросток не всегда может дать себе отчет в своих действиях, для этого ему нужны мама и папа, чтобы помогать регулировать потребности и возможности. В то время, пока отец сидит за воспитательный шлепок, сосед-алкаш или наркоман избивает этого же ребенка и отделается штрафом. Считаю, что это неправильно. Получается, что теперь нас никто не сможет защитить», — рассказала ИА REGNUM о своей позиции по вопросу Дарья Михеева.

Председатель правления общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов заявляет, что «принятие подобного закона еще раз свидетельствует об отсутствии в нашей стране единого понимания направления, в котором должно развиваться, в частности, семейное право».

«Хотим ли мы повысить роль семьи или добиваемся её разрушения как института? Не противоречит ли подобная практика другим нормативным актам? Например, постановлению правительства от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»? Например, гражданин с наилучшими побуждениями берет в семью ребенка. Ребенок сложный и, возможно, почти не управляемый. Где-то кто-то не сдержался, и в результате уголовное дело. Ну и разумеется, весьма странной выглядит дискриминация по степени родства. На мой взгляд было бы логичнее раз уж решили перевести в административное правонарушение, то никаких исключений не делать, и уж тем более по данному признаку», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Ростислав Антонов.

А семейный психолог Полина Ртищева считает вопрос воспитания детей спорным и очень объемным. «Есть наказания, а есть ограничения. Хорошо бы в них знать разницу. Наказание само по себе принято считать у нас унизительным действием по отношению к ребенку, будь то угол, шлепок и так далее. Ограничение — это запрет на выполнение определенных действий. Весь наш мир состоит из ограничений, это нормально. Задача родителя выдерживать этот запрет, не перекладывать ответственность за выдерживание границы на ребенка. Само по себе наказание чаще всего нелогично. К примеру, двухлетний ребенок дергает кошку за хвост, мама боится, что кошка его поцарапает, начинает запрещать, ребенок не понимает запрета, продолжает бегать за кошкой, мама ставит его в угол, объясняя тем, что кошка может ему сделать больно. Какая связь между углом, кошкой и царапинами? Здесь на помощь приходят не наказания, а естественные последствия, когда кошке дают поцарапать ребенка и он усваивает логическую и связь. Так вот без наказаний ребенка можно вырастить, а без ограничений — нет», — отметила ИА REGNUM Полина Ртищева.

Напомним, что завтра, 21 июня, Государственная Дума обсудит в окончательном, третьем чтении, законопроект, направленный на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса. В частности, предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. Но уголовная ответственность сохраняется, если они совершены в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство). Согласно документу, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы — «наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». В то же время, уточняется статья УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса («Побои»), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, «наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев».

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Законопроект появился как ответ на предложение президента Владимира Путина «декриминализировать» (перевести из уголовного кодекса в административный) ряд нетяжких преступлений.