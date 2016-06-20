Москва, 20 июня, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») опроверг опасения общественных организаций, которые выступили против декриминализации ряда статьей Уголовного кодекса, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

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Алименты

Глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников считает, что собираемость алиментов вырастет в результате смягчения норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов. «Суждение о том, что пусть не платит, но зато сидит — оно к праву не имеет никакого отношения. У меня очень много таких писем и заявлений. На мой взгляд, здесь как раз дается шанс: если первый раз человек оступился, пусть заплатит соответствующий штраф, выплатит алименты, но на свободе. В следующий раз тогда он будет делать совсем по-другому», — убежден депутат.

По его мнению, перевод неуплаты алиментов в русло административного судопроизводства не означает освобождение виновного от наказания. «И собираемость алиментов вырастет, и главное, что от наказания никто не уходит. Ответственность остается», — говорит парламентарий.

Подзатыльники

Крашенинников также опроверг опасения родительской общественности о том, что из-за декриминализации наказания за побои для всех, кроме близких родственников, родители будут нести уголовную ответственность даже за самые мелкие наказания ребенку, вроде подзатыльника. «Нет, это не так», — объяснил глава комитета, подчеркивая, что напротив, новая редакция законодательства учла все нюансы проблемы и при этом не сделала безнаказанными побои для посторонних лиц. «Идет путаница. У нас все вопросы решены — правонарушения не остаются безнаказанными, они идут через КоАП. И это не значит, что все безнаказанны, делайте чего хотите», — сказал депутат.

Он отметил, что законопроект, напротив, запускает четкий механизм. «Нет речи о статье об истязаниях, о телесных повреждениях, они все в Уголовном кодексе остаются. Никто их не трогает», — говорит депутат.

Госдума 21 июня обсудит в окончательном, третьем чтении, законопроект, направленный на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса. В частности, предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. При этом уголовная ответственность сохраняется, если преступление совершено в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство), а равно из хулиганских побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Представители общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» выступают с протестами против таких изменений, полагая, что они означают криминализацию семьи и произвол ювенальной юстиции.