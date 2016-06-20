Число мелких кредитов в России снижается, а доля крупных растет
Москва, 20 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В России за год количество заемщиков с небольшими, так называемыми, кредитами «на чайники» сократилось почти на четверть, а число граждан с кредитами свыше 1,5 млн рублей увеличилось на 5,5%. Таковы данные исследования проведенного, Национальным бюро кредитных историй (НБКИ),
По состоянию на 1 июня 2016 года количество заемщиков, имеющих кредиты размером менее 30 тыс. рублей, за год сократилось на 22,2% (или на 3 млн человек) и составило 10,7 млн человек.
Количество заемщиков в сегменте кредитов от 30 тыс. до 100 тыс. рублей за год, наоборот, увеличилось на 12,9% и составило 7,4 млн человек (доля в структуре задолженности выросла на 3,5% до 20,7%).
При этом серьезный рост количества заемщиков был зафиксирован и в «премиальном» сегменте кредитов — от 1,5 млн рублей и более. Здесь рост за указанный период составил 5,5%
Как отметили в НБКИ, увеличение доли «крупных» кредитов в общем портфеле кредитов, в первую очередь, связано с ростом ипотечного кредитования, поддержку которому оказывает государство.
Практически неизменным за прошедший год осталось количество заемщиков в сегментах кредитов от 100 до 500 тыс. рублей (-0,7%) и от 500 тыс. до 1 млн рублей (-1,2%) — 11,9 и 4,3 млн человек соответственно.
Среди регионов — лидеров по общему сокращению количества заемщиков — Ямало-Ненецкий автономный округ (-15,4%), Свердловская область (-11,5%), Хабаровский край (-11,1%), Республика Калмыкия (-10,7%), Приморский край (-10,5%).
Вместе с тем, в некоторых регионах отмечен рост числа граждан с кредитными обязательствами — Чукотский автономный округ (+5,8%), Республика Дагестан (+5,7%), Республика Ингушетия (+3,1%), Чеченская республика (+2,8%), Костромская область (+0,8%) и Тверская область (+0,2%).
Динамика количества заемщиков в регионах РФ в 2015—2016 гг. (человек)
По регионам
01.06.2015
01.06.2016
Динамика (01.06.2016 к 01.06.2015), в %
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
179 181
151 643
-15,4%
2
Свердловская область
1 401 648
1 240 582
-11,5%
3
Хабаровский край
422 099
375 383
-11,1%
4
Республика Калмыкия
88 140
78 716
-10,7%
5
Приморский край
571 900
512 046
-10,5%
6
Томская область
348 716
314 876
— 9,7%
7
Камчатский край
90 431
81 835
-9,5%
8
Омская область
670 028
606 981
-9,4%
9
Республика Тува
107 912
98 174
-9,0%
10
Астраханская область
278 042
253 127
-9,0%
11
Кабардино-Балкарская Республика
184 259
167 842
-8,9%
12
Челябинская область
1 158 473
1 055 459
-8,9%
13
Ханты-Мансийский АО — Югра
620 060
564 940
-8,9%
14
Республика Карачаево-Черкесия
92 052
84 342
-8,4%
15
Магаданская область
41 197
37 820
-8,2%
16
Республика Башкирия
1 368 069
1 256 828
-8,1%
17
Волгоградская область
679 201
624 142
-8,1%
18
Сахалинская область
135 297
124 456
-8,0%
19
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
477 311
440 633
-7,7%
20
Кемеровская область
961 811
890 918
-7,4%
21
Красноярский край
942 076
874 015
-7,2%
22
Республика Коми
265 960
247 030
-7,1%
23
Ростовская область
1 177 513
1 093 898
-7,1%
24
Саратовская область
606 677
563 959
-7,0%
25
Пермский край
689 253
641 065
-7,0%
26
Алтайский край
781 320
728 572
-6,8%
27
Курганская область
260 637
243 780
-6,5%
28
Самарская область
869 170
813 326
-6,4%
29
Иркутская область
821 840
769 174
-6,4%
30
Республика Бурятия
405 255
379 343
-6,4%
31
Забайкальский край
323 381
303 108
-6,3%
32
Республика Алтай
63 973
59 966
-6,3%
33
Оренбургская область
696 473
653 670
-6,1%
34
Амурская область
252 124
236 974
-6,0%
35
Республика Адыгея
122 526
115 258
-5,9%
36
Ненецкий автономный округ
6 398
6 030
-5,8%
37
Республика Хакасия
183 432
172 887
-5,7%
38
Республика Татарстан
1 154 296
1 088 407
-5,7%
39
Московская область
1 610 229
1 520 854
-5,6%
40
Республика Саха (Якутия)
339 644
321 039
-5,5%
41
г. Москва
1 946 973
1 841 788
-5,4%
42
г. Санкт-Петербург
1 269 888
1 201 772
-5,4%
43
Республика Северная Осетия-Алания
144 330
137 166
-5,0%
44
Нижегородская область
819 243
779 928
-4,8%
45
Калининградская область
259 998
247 766
-4,7%
46
Орловская область
223 574
213 063
-4,7%
47
Краснодарский край
1 361 992
1 298 687
-4,6%
48
Новосибирская область
958 542
914 108
-4,6%
49
Еврейская автономная область
50 387
48 160
-4,4%
50
Тульская область
404 285
386 455
-4,4%
51
Архангельская область
294 170
281 566
-4,3%
52
Калужская область
220 714
211 514
-4,2%
53
Брянская область
283 201
271 466
-4,1%
54
Республика Карелия
178 890
171 776
-4,0%
55
Белгородская область
443 281
426 840
-3,7%
56
Ленинградская область
441 260
424 937
-3,7%
57
Смоленская область
203 531
196 019
-3,7%
58
Ставропольский край
540 934
521 080
-3,7%
59
Ярославская область
334 965
323 106
-3,5%
60
Удмуртская Республика
430 383
415 723
-3,4%
61
Республика Мордовия
193 059
186 556
-3,4%
62
Курская область
375 266
362 732
-3,3%
63
Вологодская область
344 430
333 195
-3,3%
64
Воронежская область
543 976
526 341
-3,2%
65
Пензенская область
300 721
291 214
-3,2%
66
Кировская область
354 193
343 730
-3,0%
67
Новгородская область
203 028
197 425
-2,8%
68
Псковская область
185 735
180 696
-2,7%
69
Ивановская область
277 022
270 044
-2,5%
70
Ульяновская область
310 552
302 849
-2,5%
71
Липецкая область
294 504
287 344
-2,4%
72
Тамбовская область
225 821
220 345
-2,4%
73
Рязанская область
207 336
203 842
-1,7%
74
Мурманская область
256 334
252 298
-1,6%
75
Республика Марий Эл
178 913
176 234
-1,5%
76
Чувашская Республика
258 028
254 763
-1,3%
77
Владимирская область
368 840
365 147
-1,0%
78
Тверская область
281 313
281 758
0,2%
79
Костромская область
159 164
160 429
0,8%
80
Чеченская республика
62 933
64 670
2,8%
81
Республика Ингушетия
8 512
8 773
3,1%
82
Республика Дагестан
116 681
123 318
5,7%
83
Чукотский автономный округ
6 419
6 793
5,8%