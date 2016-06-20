Москва, 20 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В России за год количество заемщиков с небольшими, так называемыми, кредитами «на чайники» сократилось почти на четверть, а число граждан с кредитами свыше 1,5 млн рублей увеличилось на 5,5%. Таковы данные исследования проведенного, Национальным бюро кредитных историй (НБКИ),

geralt Рост доли крупных кредитов

По состоянию на 1 июня 2016 года количество заемщиков, имеющих кредиты размером менее 30 тыс. рублей, за год сократилось на 22,2% (или на 3 млн человек) и составило 10,7 млн человек.

Количество заемщиков в сегменте кредитов от 30 тыс. до 100 тыс. рублей за год, наоборот, увеличилось на 12,9% и составило 7,4 млн человек (доля в структуре задолженности выросла на 3,5% до 20,7%).

При этом серьезный рост количества заемщиков был зафиксирован и в «премиальном» сегменте кредитов — от 1,5 млн рублей и более. Здесь рост за указанный период составил 5,5%

Как отметили в НБКИ, увеличение доли «крупных» кредитов в общем портфеле кредитов, в первую очередь, связано с ростом ипотечного кредитования, поддержку которому оказывает государство.

Практически неизменным за прошедший год осталось количество заемщиков в сегментах кредитов от 100 до 500 тыс. рублей (-0,7%) и от 500 тыс. до 1 млн рублей (-1,2%) — 11,9 и 4,3 млн человек соответственно.

Среди регионов — лидеров по общему сокращению количества заемщиков — Ямало-Ненецкий автономный округ (-15,4%), Свердловская область (-11,5%), Хабаровский край (-11,1%), Республика Калмыкия (-10,7%), Приморский край (-10,5%).

Вместе с тем, в некоторых регионах отмечен рост числа граждан с кредитными обязательствами — Чукотский автономный округ (+5,8%), Республика Дагестан (+5,7%), Республика Ингушетия (+3,1%), Чеченская республика (+2,8%), Костромская область (+0,8%) и Тверская область (+0,2%).

Динамика количества заемщиков в регионах РФ в 2015—2016 гг. (человек)

По регионам

01.06.2015

01.06.2016

Динамика (01.06.2016 к 01.06.2015), в %

1

Ямало-Ненецкий автономный округ

179 181

151 643

-15,4%

2

Свердловская область

1 401 648

1 240 582

-11,5%

3

Хабаровский край

422 099

375 383

-11,1%

4

Республика Калмыкия

88 140

78 716

-10,7%

5

Приморский край

571 900

512 046

-10,5%

6

Томская область

348 716

314 876

— 9,7%

7

Камчатский край

90 431

81 835

-9,5%

8

Омская область

670 028

606 981

-9,4%

9

Республика Тува

107 912

98 174

-9,0%

10

Астраханская область

278 042

253 127

-9,0%

11

Кабардино-Балкарская Республика

184 259

167 842

-8,9%

12

Челябинская область

1 158 473

1 055 459

-8,9%

13

Ханты-Мансийский АО — Югра

620 060

564 940

-8,9%

14

Республика Карачаево-Черкесия

92 052

84 342

-8,4%

15

Магаданская область

41 197

37 820

-8,2%

16

Республика Башкирия

1 368 069

1 256 828

-8,1%

17

Волгоградская область

679 201

624 142

-8,1%

18

Сахалинская область

135 297

124 456

-8,0%

19

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

477 311

440 633

-7,7%

20

Кемеровская область

961 811

890 918

-7,4%

21

Красноярский край

942 076

874 015

-7,2%

22

Республика Коми

265 960

247 030

-7,1%

23

Ростовская область

1 177 513

1 093 898

-7,1%

24

Саратовская область

606 677

563 959

-7,0%

25

Пермский край

689 253

641 065

-7,0%

26

Алтайский край

781 320

728 572

-6,8%

27

Курганская область

260 637

243 780

-6,5%

28

Самарская область

869 170

813 326

-6,4%

29

Иркутская область

821 840

769 174

-6,4%

30

Республика Бурятия

405 255

379 343

-6,4%

31

Забайкальский край

323 381

303 108

-6,3%

32

Республика Алтай

63 973

59 966

-6,3%

33

Оренбургская область

696 473

653 670

-6,1%

34

Амурская область

252 124

236 974

-6,0%

35

Республика Адыгея

122 526

115 258

-5,9%

36

Ненецкий автономный округ

6 398

6 030

-5,8%

37

Республика Хакасия

183 432

172 887

-5,7%

38

Республика Татарстан

1 154 296

1 088 407

-5,7%

39

Московская область

1 610 229

1 520 854

-5,6%

40

Республика Саха (Якутия)

339 644

321 039

-5,5%

41

г. Москва

1 946 973

1 841 788

-5,4%

42

г. Санкт-Петербург

1 269 888

1 201 772

-5,4%

43

Республика Северная Осетия-Алания

144 330

137 166

-5,0%

44

Нижегородская область

819 243

779 928

-4,8%

45

Калининградская область

259 998

247 766

-4,7%

46

Орловская область

223 574

213 063

-4,7%

47

Краснодарский край

1 361 992

1 298 687

-4,6%

48

Новосибирская область

958 542

914 108

-4,6%

49

Еврейская автономная область

50 387

48 160

-4,4%

50

Тульская область

404 285

386 455

-4,4%

51

Архангельская область

294 170

281 566

-4,3%

52

Калужская область

220 714

211 514

-4,2%

53

Брянская область

283 201

271 466

-4,1%

54

Республика Карелия

178 890

171 776

-4,0%

55

Белгородская область

443 281

426 840

-3,7%

56

Ленинградская область

441 260

424 937

-3,7%

57

Смоленская область

203 531

196 019

-3,7%

58

Ставропольский край

540 934

521 080

-3,7%

59

Ярославская область

334 965

323 106

-3,5%

60

Удмуртская Республика

430 383

415 723

-3,4%

61

Республика Мордовия

193 059

186 556

-3,4%

62

Курская область

375 266

362 732

-3,3%

63

Вологодская область

344 430

333 195

-3,3%

64

Воронежская область

543 976

526 341

-3,2%

65

Пензенская область

300 721

291 214

-3,2%

66

Кировская область

354 193

343 730

-3,0%

67

Новгородская область

203 028

197 425

-2,8%

68

Псковская область

185 735

180 696

-2,7%

69

Ивановская область

277 022

270 044

-2,5%

70

Ульяновская область

310 552

302 849

-2,5%

71

Липецкая область

294 504

287 344

-2,4%

72

Тамбовская область

225 821

220 345

-2,4%

73

Рязанская область

207 336

203 842

-1,7%

74

Мурманская область

256 334

252 298

-1,6%

75

Республика Марий Эл

178 913

176 234

-1,5%

76

Чувашская Республика

258 028

254 763

-1,3%

77

Владимирская область

368 840

365 147

-1,0%

78

Тверская область

281 313

281 758

0,2%

79

Костромская область

159 164

160 429

0,8%

80

Чеченская республика

62 933

64 670

2,8%

81

Республика Ингушетия

8 512

8 773

3,1%

82

Республика Дагестан

116 681

123 318

5,7%

83

Чукотский автономный округ

6 419

6 793

5,8%