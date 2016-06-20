Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону снят фильм в поддержку кукольного театра и Парамоновских складов, который адресован местным властям. Исполнителями главных ролей стали не актёры, а жители донской столицы. За два часа работы в съемке видеоролика приняли участие около 50 горожан, остальные поддержали активистов подписями в петициях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня сообщил общественный деятель Марк Солопов, выступивший одним из режиссёров «короткометражки».

vk.com/rostovkukla спектакль «Кошкин дом»

Помогли снять опрос Солопову соратники Ярослав Каплицкий и Инна Фёдорова. Но пока судьба видеоролика неизвестна.

«Самое главное, что мы напомнили горожанам о существующих проблемах. Прошло 3 месяца с тех пор, как было громко заявлено о защите объектов. Но за это время люди стали постепенно забывать о них, а нам нужно решать проблемы сообща. Мы надеемся, что данная видеоакция будет замечена, и власти нас услышат. Своим мнением делились простые прохожие, которых мы просили высказаться. Около 1 тыс. человек оставили «живые» подписи под петицией о сохранении «Парамонов», около 500 респондентов вступились за кукольный театр», — отметил Марк Солопов.

Напомним, что петицию о запрете передачи здания кукольного театра в ведение Ростовской-на-Дону епархии поддержали почти 25,5 тыс. человек. Обращение должно быть передано президенту РФ Владимиру Путину, детскому омбудсмену Павлу Астахову, патриарху Кириллу и градоначальнику областного центра Сергею Горбаню. Правовую оценку передаче здания епархии даст прокуратура, которая проводится по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирины Черкасовой.

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«Не будем опережать события»: Астахов о передаче кукольного театра на Дону

Парамоновские склады горожане также просят сохранить. Соответствующее обращение неравнодушные граждане написали российскому премьеру Дмитрию Медведеву, главе Минкульта РФ Владимиру Мединскому и губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Акции в поддержку памятника федерального значения начались из-за сноса купальни, которая располагалась на его территории. Народный бассейн наполнялся чистой родниковой водой, здесь спасались от жары горожане в летний зной. Зимой стало известно, что «Парамоны» будут реконструированы.

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