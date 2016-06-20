Москва, 20 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Госдума 22 июня может принять во втором и в третьем чтениях пакет законопроектов, направленных на усиление ответственности за терроризм и экстремизм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, комитет по безопасности рекомендовал Госдуме принять ряд антитеррористических инициатив.

ИА REGNUM Госдума

В законе закрепляется новый состав преступления — международного терроризма, за который устанавливается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При наличии двух гражданств осужденные террористы будут лишены гражданства РФ.

Тем, кому вынесено предостережение по поводу их вероятной причастности к террористической и экстремистской деятельности, предлагается ограничить выезд из России.

За финансирование международных терактов и за вовлечение в их совершение предлагается наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

За пособничество при захвате заложников и организации незаконного вооруженного формирования, а также в совершении терактов предусматривается лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Депутаты намерены снизить возрастной порог ответственности за террористические преступления — до 14 лет.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предлагает обязать операторов связи хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки — шесть месяцев.