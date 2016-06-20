Москва, 20 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Названы самые популярные иномарки вторичного московского авторынка на основе майской статистики продаж, сообщает «АВТОСТАТ».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Вторичный авторынок

За май 2016 года в столице было продано 25 041 поддержанных иномарок, объемы продаж сократились на 20,1%. Реализация подержанных отечественных машин составила 2268 экземпляров, продемонстрировав сокращение на 28,4%. Общее сокращение столичного рынка подержанных авто составило 21,1%.

По данным майской статистики, чаще всего жители Москвы покупали поддержанные иномарки Ford Focus: 1044 продажи, но по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи сократились на 50%.

Второе место по популярности занял Hyundai Solaris с 652 продажами. Продажи этой модели увеличились на 26,1%. На третьем месте вторичного авторынка Москвы Opel Astra с 555 продажами, потерявший 18,5% продаж.

Кроме того, в пятерку лидеров рынка подержанных иномарок включены Skoda Octavia и Mercedes E-Class с 462 и 437 продажами соответственно.