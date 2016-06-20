Москва, 20 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию отмечает рост спроса на федеральные земли, которые находятся на территории населенных пунктов. Об этом заявил генеральный директор АИЖК Александр Плутник на дискуссионной панели «Комплексное развитие территорий: с правилами и без» на XX Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в агентстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

«Если раньше был спрос на федеральные земли вокруг городов, то сейчас отмечается спрос на земли, которые находятся внутри городов. Эти территории нужно комплексно развивать, передавать субъектам для создания благоприятных условий проживания граждан», — отметил Плутник.

Глава АИЖК также уточнил, что Минстроем России подготовлен законопроект о развитии промышленных зон. «Надеемся, что в течение весенней сессии законопроект будет поддержан депутатами Госдумы РФ, и региональным властям будет значительно проще заниматься развитием застроенных территорий в городах», — подчеркнул Плутник.

Читайте также: В ГД предложили распространить ГЧП на арендное жилье и технопарки