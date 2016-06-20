Берлин, 20 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит производство около 40 своих моделей автомашин, сообщает «Дейли-Мотор».

adocpiemonte.it Volkswagen

Причиной этого является пересмотр политики развития своих брендов в пользу экологичных машин. В разработку этой техники автоконцерн планирует вложить огромные финансовые средства. Кроме того, концерн продолжает финансировать создание собственной технологии беспилотного вождения.

Несмотря на произошедший в США «дизельный скандал» Volkswagen не собирается уступать место лидера в ближайшие годы. Компания активно наращивает усилия для занятия первого места в сегменте беспилотных и электрических автомобилей.

Для высвобождения мощностей концерн прекратит производство не только моделей марки Volkswagen, но и дочерних марок Seat, Audi и Skoda.

Напомним, на сегодняшний день в перечне продукции Volkswagen Group числится около 340 моделей автомашин.

Какие модели будут сняты с производства, пока неизвестно.