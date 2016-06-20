Москва, 20 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Гибель детей, находящихся на летнем отдыхе в лагерях России, похоже, становится плохой традицией. Печальная статистика из года в год пополняется новыми именами утонувших ребят, которых родители доверяют руководству таких безопасных когда-то баз детского отдыха. Далее следуют проверки, закрытия и судебные решения, но воз и ныне там. По делу о гибели 13 школьников из Москвы уже пять задержаний, а что дальше? Следующее лето, которое принесет новые смерти?

туринструктор.рф Сямозеро

На трагический отдых в ООО «Парк-отель «Сямозеро» Москва потратила 45 миллионов рублей. Компания выиграла тендер департамента соцзащиты, обстоятельства проведения которого сейчас проясняются. Пока же всю вину за произошедшее возлагают на руководителей и вожатых самого лагеря. Первый вопрос: а как же проверки от самого департамента, ведь 45 миллионов — не шутки, огромные деньги за то, чтобы отправить детей на смерть…

Тем не менее департамент молчит: корреспонденту ИА REGNUM так и не удалось связаться с официальными представителями ведомства, чтобы получить ответы на вопросы об организации трагического отдыха. В воскресенье, 19 июня, телефоны ведомства молчали, а утром 20 июня сайт департамента и вовсе «лег». Из всех объяснений только опубликованные накануне списки утонувших детей…

Остается лишь ждать и строить предположения, которые заполонили российскую блогосферу. «Наступило время непрофессионалов, которые всё делают плохо, зато и берут недорого», — пишет блогер Дмитрий Скирюк. «И это притом, что Сямозеро — одно из опаснейших озёр Карелии: мелкое, со сложным рельефом дна и оттого — с диким волнением при сильном ветре!

В прошлом году уже был скандал с этим лагерем, когда куча детей заболела пневмонией. И ФСБ приезжали, и проверяющие — ничего, отвертелись, снова работают… Что же, и в этот раз никого не прижмут, пожурят и отпустят?.. Зла не хватает… Со времени трагедии в «Хромой лошади» у меня на душе не было так погано», — подчеркивает он.

Да, почему-то только после трагической смерти школьников выясняется, что лагерь, как заявил глава Карелии Александр Худилайнен, был скандальным и в 2016 году еле прошел необходимые проверки, а вожатые лагеря, по словам представителя СК РФ Владимира Маркина, оказывается, и ранее были замечены в нелицеприятном поведении. Также сообщается, что опасный водный маршрут, на который отправили 12−13-летних школьников не согласовывали с МЧС, а сам палаточный лагерь, где находились дети, и вовсе был незаконным.

Удивляет и трагическая (или намеренная?) некомпетентность при организации спасработ: по предварительным данным, в день происшествия никто из представителей лагеря не удосужился сообщить в МЧС о пропаже детей на озере. В итоге спасатели приступили к поискам лишь на следующий день, когда до местных жителей добрались первые выжившие школьники… «Когда на озере начался шторм, и лодки перевернулись, НИКТО в лагере не обратил внимание ни на то, где находятся дети, ни на то, что начался шторм, ни на то, все ли в порядке…» — сокрушается пользователь Вконтакте Αлена Κапустина.

Традиционная безалаберность уже давно вылилась на страницы классических произведений, напоминает блогер Олег Зонов: «Сразу вспомнился фильм по одноимённому роману Алексея Иванова «Географ глобус пропил» с Хабенским в главной роли, в котором романтизировался образ пьющего учителя-раздолбая. По сюжету тоже произошла катастрофа на сплаве, но дети чудом спаслись. Вот так работает современный кинематограф».

Страшная, непоправимая трагедия должна не только обрести имена и фамилии, но и никогда не повториться, уверены пользователи соцсетей. Но пока им остается лишь замереть в ожидании официальных разъяснений. «Безответственность, цинизм, жадность в абсолюте. Кошмар. Бедные детки. Несчастные родители», — резюмирует блогер Жанна Небеснова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 18 июня 47 московских школьников, приехавших на отдых в карельский лагерь «Парк-отель «Сямозеро» попали в шторм. Погибли 13 детей. Спасатели ведут поиск последнего пострадавшего, о его судьбе пока ничего не известно.