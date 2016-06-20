Село Архипо-Осиповка, Краснодарский край, 20 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. На юге России создан уникальный космический центр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Геленджика 20 июня, появился он в городе-курорте в селе Архипо-Осиповка. Строительство музея космонавтики имени Юрия Гагарина завершили за четыре месяца — закладка первого камня в фундамент будущего культурного центра состоялась 30 января 2016 года. В церемонии открытия участвовали летчики-космонавты Юрий Лончаков и Александр Самокутяев, генеральный директор национального научно-исследовательского центра истории и развития космонавтики Виктор Плакида, местные власти и жители курорта.

admnvrsk.ru Музей космонавтики имени Юрия Гагарина

На сегодня коллекция музея насчитывает около тысячи экспонатов, среди которых личные вещи покорителей космоса, уникальный спускаемый аппарат, макеты спутников, образцы ракетно-космической техники, документы, обмундирование космонавтов, интерактивные физические аналоги ракеты «Восток» и космического корабля «Союз-ТМА». В музее также выставлен спортивный велосипед, принадлежавший первому космонавту планеты Юрию Гагарину. А одним из первых экспонатов музея стали мундир, скафандр и шлем командира отряда космонавтов Героя России Юрия Лончакова. Многие вещи, представленные в музее — уникальны, так как побывали в космосе вместе с соотечественниками.

Отметим, что курорт Геленджик является первым в России городом-побратимом подмосковного Звёздного городка, а российские космонавты — частыми гостями Геленджика. В селе Архипо-Осиповка космонавты восстанавливают здоровье по возвращении с орбиты. В санаториях села есть все необходимое для послеполетной реабилитации: комплексная терапия в сочетании с горным и морским воздухом позволяет совместить отдых и лечение.

Каждый космонавт после возвращения из космоса высаживает вечнозеленое дерево на набережной в селе Архипо-Осиповка. Такая добрая традиция, основоположниками которой стали космонавты Олег Скрипочка и Александр Калери, которые и заложили «Аллею космонавтов», появилась здесь с 2011 года. А в 2012 году с почетной миссией аллею посетили Герои России Александр Самокутяев и Юрий Лончаков. В том же году Геленджик посетил глава Звездного городка Николай Рыбкин. Он совместно с главой муниципалитета Виктором Хрестиным посадили по пицундской сосне. Здесь был установлен бюст первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в России широко отметили 55-летие годовщины полета в космос Юрия Гагарина. В регионах прошли многочисленные мероприятия на космическую тематику, среди которых, всероссийский флешмоб «Подними голову», а также кинофестивали, мастер-классы, встречи с космонавтами, кинопоказы, спортивные соревнования и запуск в небо воздушных шаров.

Напомним, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. В Советском Союзе соответствующий праздник — День космонавтики — установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.