Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Выездное заседание суда по вопросу о продлении ареста для депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Нотяга состоится сегодня, 20 июня, в больнице УФСИН им. Ф.П.Гааза. Об этом сообщил коллега Нотяга по городскому парламенту Максим Резник.

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Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, но, поскольку медики не рекомендовали транспортировку находящегося на лечении Нотяга в суд, решение будет принято на выездном заседании.

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Как сообщало ИА REGNUM, Нотяг 23 апреля был арестован Кировским районным судом Петербурга до 21 июня. Суд согласился с доводами следствия о том, что депутат, находясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов, препятствовать расследованию, установлению других фигурантов дела или уничтожить улики. Защита ходатайствовала о домашнем аресте для Нотяга, но ее доводы не были приняты судом.

В мае Нотяг в связи с резким ухудшением состояния здоровья был переведен в тюремную больницу, где ему поставили диагноз — ишемический инсульт.

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Как сообщил адвокат Нотяга Андрей Макаркин, защита ходатайствовала о переносе заседания суда по продлению меры пресечения на другое время, так как у Макаркина назначено на это же время заседание в другом суде, но ходатайство оставлено без ответа. В связи с этим на сегодняшнем выездном заседании будут присутствовать другие адвокаты Нотяга.

Вячеслав Нотяг был задержан 21 апреля 2016 года сотрудниками ФСБ и помещен в следственный изолятор. Уголовное дело в отношении депутата возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, народный избранник получил ранее 900 тыс. рублей за то, чтобы не препятствовать строительству на юго-западе Петербурга.

В момент задержания, по версии следствия, Нотяг принимал очередную взятку в 600 тыс. рублей у генерального директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко.