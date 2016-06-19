Санкт-Петербург, 19 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области высказал слова соболезнования главе Республики Карелия Александру Худилайнену и мэру Москвы Сергею Собянину в связи с массовой гибелью детей на Сямозере в Карелии. Об этом 19 июня сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора 47-го региона.

Frank Morales R Траурная свеча

По предварительным данным, погибшие в результате шторма дети, отдыхавшие в оздоровительном лагере, — жители столицы.

«От лица жителей Ленинградской области хочу передать слова глубочайшего сочувствия родным и близким погибших в трагедии на Сямозере. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих родных, близких в этой ужасной катастрофе», — говорится в обращении Александра Дрозденко.

Напомним, по последним данным Следственного комитета, в результате трагедии в Пряжинском районе Карелии погибло 13 детей и один взрослый — инструктор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня группа из 47 детей в сопровождении 4-х взрослых отправилась в плавание по Сямозеру на 2-х лодках и одном плоту. На озере они попали в шторм, из-за чего лодки перевернулись и затонули.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержан один из подозреваемых. «Принимаются меры к розыску и задержанию еще двоих скрывающихся от следствия лиц, а также тех, кто непосредственно организовывал отдых детей», — говорится в сообщении СК РФ.

Отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО «Парк-отель «Сямозеро», которое по результатам проведенного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы тендера, выиграло конкурс на проведение детского отдыха, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

«Знали ли в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, кому они доверили детей, проверяли ли вообще, в чем состояла проверка, кто ею занимался? Все это будет выясняться в ходе расследования уголовного дела», — пообещал Маркин.